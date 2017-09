Alcest Топ Мастер

New Jersey приобретает производителя свечей Chesapeake Bay Candle за $75 млн

Newell Brands Inc сегодня сообщил о заключении окончательного соглашения о приобретении Chesapeake Bay Candle, ведущего производителя и продавца премиальных свечей и домашних ароматических продуктов. Сумма сделки составляет $ 75 млн. Компания является быстрорастущей, и чистая прибыль составляет более $ 55 млн.



Данная сделка будет регулироваться обычными условиями закрытия и будет финансироваться за счет наличных средств в четвертом квартале 2017 года.

Мы очень рады, добавить этого ведущего производителя восковых свечей в наш портфель. Это стратегически важное приобретение, которое в будущем будет одно из самых сильных за все время существования нашей компании, - сказал представитель Newell. Newell Brands, ведущее глобальное предприятие потребительских товаров с сильным портфелем известных брендов, включая Parker, Elmers, Coleman, Sunbeam, Food Saver, Calphalon, а также First Alert. Для сотен миллионов потребителей Newell делает жизнь лучше каждый день, где они живут, работают или учатся.



Специально для MMGP.RU



