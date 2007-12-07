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Карибские дома Трампа и Брэнсона уничтожены ураганом Ирма

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Карибские дома Трампа и Брэнсона уничтожены ураганом Ирма

Дом с 11 спальнями, принадлежащий президенту Дональду Трампу на карибском острове Сент Мартин, был уничтожен ураганом Ирма; люксовый дом миллиардера Ричарда Брэнсона на Британских Виргинских Островах также был уничтожен.

Президент Трамп пытался продать эту недвижимость, снизив в августе цену с $28 млн. до $16.9 млн.

Официальные лица островов заявили, что четыре наиболее укрепленных здания на острове “понесли серьезный ущерб”.

Сын Брэнсона запостил новости об уничтожении собственности отца в Инстаграме. Ричард Брэнсон владеет Virgin Airlines и Virgin Media, а также имеет интересы во многих других отраслях. Ранее перед штормом он опубликовал пост, что “он бы разместился с гостями в винном погребе в его доме на острове, чтобы пережить шторм”. Подтвердилось, что ураган стал наиболее мощным в истории.

Твит стал некой усмешкой над всеми бедами, которые обрушились на других жителей Карибских Островов. Регион понесет огромные финансовые убытки, учитывая масштабы будущих разрушений. Острова остро зависят от притока туристов, и первые данные уже говорят о серьезном ударе по инфраструктуре.

Известно о 10 погибших к настоящему моменту. Остров Барбуда первым принял удар стихии, строения на острове практически полностью уничтожены. В Пуэрто-Рико 900.000 человек оказались без электричества, власти же заявили, что некоторые части острова могут оставаться без электричества в течение следующих 6 месяцев.

Источник: fxteam.ru
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