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EZTrader: история брокера, вылетевшего с биржи

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EZTrader: история брокера, вылетевшего с биржи

История о том, как брокер бинарных опционов потерял регистрацию на бирже из-за конфликта среди топ-менеджеров

Материнская компания брокера бинарных опционов EZTrader, EZTD Inc, подала заявку об исключении ее из листинга биржи. Об этом стало известно после многих месяцев хаоса в индустрии бинарных опционов и многолетних проблем внутри компании.

В ноябре 2014 года Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам приостановила действие лицензии компании якобы за нарушения, связанные с клиентскими средствами, достаточностью капитала и масштабными рисками. Однако компания быстро предприняла меры и регулятор отменил свое решение. EZTrader, только что запустивший мобильное торговое приложение, необходимое для успешной работы бизнеса, переживал не самые лучшие времена. Затем, в 2015 году, CySEC выписала компании один из крупнейших штрафов в истории — 340 тыс. евро.

SEC включилась в игру

После того, как EZTrader объявил о спонсорском соглашении с итальянским футбольным клубом Рома, и сообщил о своем желании зарегистрироваться на бирже NASDAQ (по злому стечению обстоятельств, после такого шага брокеры превращаются в изгоев индустрии), начались проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

В ноябре 2016 года компания выплатила штрафы на сумму около 1,7 млн долларов за то, что собрала деньги с 4 тыс. американских инвесторов. На тот момент руководство компании квалифицировало это событие, как «наследие прошлого». С тех пор брокер перестал регулярно сдавать отчеты и вернулся на земли внебиржевого рынка, пройдя долгий путь, завершившийся вчера заявкой в SEC об исключении компании из списка зарегистрированных на бирже. Однако в период между этими двумя событиями случилось еще много чего.

Инвестиции хедж-фонда и разлад в руководстве

В ноябре прошлого года хедж-фонд под названием Yorkville Advisors инвестировал в компанию 10 млн долларов в целях реструктуризации, которая подразумевала прекращение всех спонсорских контрактов брокера. К тому времени уже вышел финансовый отчет, из которого стало ясно, что выручка компании за первые три квартала года сократилась на 3 млн долларов по сравнению с предыдущим годом.

В мае 2017 года на самом деле уже ничего не решавший исполнительный директор компании, подал в отставку. В своем письме, приложенном к отчетности SEC по форме 8К, он жестко критиковал действия новых владельцев компании, затеявших реструктуризацию. По его словам, компания ежемесячно несла убытки в размере 500 тыс. долларов. И все это после того, как израильская дочка брокера перестала выплачивать зарплату своим сотрудникам.

Учитывая то, что регуляторы продолжают свой крестовый похоод против индустрии бинарных опционов, вероятность того, что в ближайшем времени еще какой-нибудь брокер рискнет стать биржевой компанией стремится к нулю.

Источник: ru.forexmagnates.com
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