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Новейшее оборудование из Китая
На сегодняшний день:
L3 + под заказ (готовность 25 октября) 22500 юаней;
S9 13.5T под заказ (готовность 11 сентября) 19500 юаней;
D3 под заказ (готовность 20 ноября)17500 юаней;
Ebit E9+9T под заказ (готовность 11 сентября) 10820 юаней;
Ebit E9 6.3T в наличии 7300 юаней
Цены указаны без блока и стоимости доставки в ваш город (кроме Москвы)
Цена блока 680 юаней
Доставка 10 $ за кг (включая растаможку и страховку) вес одного комплекта, включая БП около 10 кг
Предоплата составляет 100% от стоимости товара
Поставки осуществляются с крупнейшей фабрики (гарантия качества)
Просим прощения за предоставленные неудобства.
тел: 8-800-7000-124 (звонок по РФ бесплатный)