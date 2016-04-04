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Просрочка займов. Виды и способы решения.

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Старый Сегодня, 07:34
#1
Интересующийся
 
Возраст: 29
Регистрация: 04.06.2016
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Просрочка займов. Виды и способы решения.
В этой теме предлагаю развить общения по-поводу просрочки займов. Причины, ситуации и методы решения.

добавлено через 1 минуту
И сразу же ситуация. Здравствуйте! Так случилось что пришлось влезть в кредиты. Сейчас у меня три ПРОСРОЧЕННЫЕ кредита в трёх различных организациях. Два в МФО и один в приват-банке. И если с приват-банком можно ещё как-то справиться (можно платить раз в месяц не большие суммы), то с МФО дела плохи. В одном из них сума в 3,5 раза уже привесила тело кредита. Времени со дня оформления, прошло примерно около 3-х месяцев. В самом начале просрочки я сними (кредиторами) связался и сообщил что у меня не получается во время погасить задолженность, но потом дела пошли куда хуже и я просто не отвечал на их звонки и смс, так как я просто не знал и не знаю что им сказать. Уже не раз за все время, то одни, то другие угрожали, то коллекторами, то судовым иском. А в одном из последних сообщений написали, что заявят в полицию в связи якобы за мошенничество с моей стороны. Я не могу отдать сейчас даже часть денег, так как остался без роботы, да ещё приболел и в ближайшую неделю - две ничего не измениться. В общем хотелось бы узнать как мне правильно поступить в этой не простой ситуации, что бы не закопать себя ещё глубже. Стоит ли мне выходить на контакт с кредиторами и что им говорить? Помогите советом пожалуйста. P.S. У меня нет никакого личного имущества
Последний раз редактировалось vivota; Сегодня в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
vivota вне форума  
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