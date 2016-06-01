Famousnik.ru - Рефбек 50% в HYIP и экономических играх!
Здравствуйте. Я являюсь автором блога Famousnik.ru
, www.youtube.com/Famousnik
и выплачиваю рефбек 50% в большинстве проектов, в которых я участвую.
С полным списком таких проектов можно ознакомиться здесь.
Для заказа рефбека пишите на почту famousnikolay@gmail.com
с заполнением следующих данных:
Название проекта
Ваш логин в проекте
Ваша почта в проекте
Дата вашего вклада
Сумма вашего депозита
Счёт, на который делать РефБэк
РефБэк платится от вкладов по следующим ЭПС:
Payeer
Яндекс Деньги
AdvCash
Perfect Money
Qiwi
Bitcoin