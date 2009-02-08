MyBitHouse - три крана в одном

На сайте MyBitHouse есть сразу три крана: четвертьчасовой, часовой и безлимитный.
Больше всего можно получить на часовом кране: от 50 до 1000 сатоши.
Ссылка на MyBitHouse
Заходя в аккаунт каждый день, запрашиваемую сумму можно увеличить на 100%.
Дополнительные 25% можно заработать привлекая новых пользователей по реферальной программе.
Из минусов этого крана: Огромная минимальная сумма: Для вывода нужно набрать 100.000 сатоши.
Зато выводить можно на любой кошелёк, а не только определённый сервис микроплатежей.
Я пока не получал выплат, пока я набрал 23.000 сатоши.
Как будет выплата, отпишусь и выложу скрин.