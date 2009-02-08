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MyBitHouse - три крана в одном

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Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
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Старый Сегодня, 07:00
#1
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MyBitHouse - три крана в одном
На сайте MyBitHouse есть сразу три крана: четвертьчасовой, часовой и безлимитный.
Больше всего можно получить на часовом кране: от 50 до 1000 сатоши.



Ссылка на MyBitHouse

Заходя в аккаунт каждый день, запрашиваемую сумму можно увеличить на 100%.
Дополнительные 25% можно заработать привлекая новых пользователей по реферальной программе.

Из минусов этого крана: Огромная минимальная сумма: Для вывода нужно набрать 100.000 сатоши.
Зато выводить можно на любой кошелёк, а не только определённый сервис микроплатежей.

Я пока не получал выплат, пока я набрал 23.000 сатоши.
Как будет выплата, отпишусь и выложу скрин.
gibson14 вне форума  
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bitcoin
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:19
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