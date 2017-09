List4Hyip Топ Мастер

BitCashLife Ltd - BitCashLife.io Я не админ/владелец проекта



Старт 8 Sep. 2017



Принимает:BTC



Новый проект:







Легенда(google перевод):

Цитата: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ КОМПАНИЮ!



BITCASHLIFE LIMITED - это компания, полностью поддерживаемая для поддержания стабильного роста и расширения. Наша команда составлена из экспертов рынка и специалистов по инвестициям криптовалюты. Работа наших умелых сотрудников сделала этот проект реальностью, и вместе с нашими членами мы создадим основу для стабильной инвестиционной платформы, изначально созданной компанией BITCASHLIFE LTD. Благодаря этому мы сможем всегда приносить стабильный инвестиционный опыт людям во всем

Тарифные планы:

Цитата: 9% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА

Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)

План 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ5.00000000 9.00



* 12% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА

Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)

План 2 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 12.00



* 15% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА

Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)

План 3 Ƀ10.00100000 - Ƀ300.00000000 15.00

Платежная система:Bitcoin

Pеферальная программа:7%-2%-1%

Работает онлайн поддержка

Тип выплат: автоматическая





BitCashLife Ltd





Мой вклад:

Цитата:

https://blockchain.info/tx/058d4d970...53c6104a0f188c 0.047 BTC Старт 8 Sep. 2017Принимает:BTCНовый проект: BitCashLife.io Легенда(google перевод):Мин.депозит:0.001BTCПлатежная система:BitcoinPеферальная программа:7%-2%-1%Работает онлайн поддержкаТип выплат: автоматическаяМой вклад:

