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BitCashLife Ltd - BitCashLife.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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BitCashLife Ltd - BitCashLife.io
Я не админ/владелец проекта

Старт 8 Sep. 2017

Принимает:BTC

Новый проект: BitCashLife.io



Легенда(google перевод):
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ КОМПАНИЮ!

BITCASHLIFE LIMITED - это компания, полностью поддерживаемая для поддержания стабильного роста и расширения. Наша команда составлена из экспертов рынка и специалистов по инвестициям криптовалюты. Работа наших умелых сотрудников сделала этот проект реальностью, и вместе с нашими членами мы создадим основу для стабильной инвестиционной платформы, изначально созданной компанией BITCASHLIFE LTD. Благодаря этому мы сможем всегда приносить стабильный инвестиционный опыт людям во всем

Тарифные планы:
Цитата:
9% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ5.00000000 9.00

* 12% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 2 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 12.00

* 15% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 3 Ƀ10.00100000 - Ƀ300.00000000 15.00
Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:7%-2%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая


BitCashLife Ltd


Мой вклад:
Цитата:
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List4Hyip на форуме  
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