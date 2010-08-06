BitCashLife Ltd - BitCashLife.io

Я не админ/владелец проекта
Старт 8 Sep. 2017
Принимает:BTC
Новый проект: BitCashLife.io
Легенда(google перевод):
Тарифные планы:
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ КОМПАНИЮ!
BITCASHLIFE LIMITED - это компания, полностью поддерживаемая для поддержания стабильного роста и расширения. Наша команда составлена из экспертов рынка и специалистов по инвестициям криптовалюты. Работа наших умелых сотрудников сделала этот проект реальностью, и вместе с нашими членами мы создадим основу для стабильной инвестиционной платформы, изначально созданной компанией BITCASHLIFE LTD. Благодаря этому мы сможем всегда приносить стабильный инвестиционный опыт людям во всем
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9% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00100000 - Ƀ5.00000000 9.00
* 12% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 2 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 12.00
* 15% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС НАВСЕГДА
Платная сумма (Ƀ) Ежедневная прибыль (%)
План 3 Ƀ10.00100000 - Ƀ300.00000000 15.00
Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:7%-2%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая
BitCashLife Ltd
Мой вклад: