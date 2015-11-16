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Венесуэла собралась создавать альтернативу доллару США

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Венесуэла собралась создавать альтернативу доллару США


Испанское информационное агентство ЭФЭ сообщило, что Николас Мадуро, который является президентом Республики Венесуэла озвучил идею создания альтернативы доллару США, то есть новой мировой валюты, а также запуска новой платежной системы под это дело.

Это информагенство приводит следующие слова венесуэльского лидера: "Заявляю, что моя страна намерена уже в самом скором времени запустить новейшую глобальную платежную систему, а также выпустить на рынок новую мировую валюту в составе таких свободно конвертируемых валют как китайский юань, японская йена, индийская рупия. Это будет осуществляться с целью освобождения нас от долларовой петли, которая буквально душит нашу экономику!"

Конечно, понятно желание этого человека, у которого большая часть страны сейчас занята протестами против его же политики, чтобы чем-либо ещё насолить Соединенным Штатам Америки, ведь они для венесуэльской власти являются сейчас врагом номер один. Однако, у самой Венесуэлы судя по недавней информации, денег на всё про всё в государственной казне осталось всего-то каких-то 10 млрд долл. США, а в наличности так и того меньше - 3 млрд долларов, что для 31 млн местного населения очень мало. Ну а тут еще товарищ Мадуро собрался создавать мировую альтернативу доллару США - ну а деньги то на это откуда брать? Снова финансово ужимать своё же население? Но оно и так в бесконечных протестах и столкновениях с властью из-за фактически нищей жизни и отсутствия перспектив на будущее. Как-то странно очень.

Между тем, в прошлом месяце США наложили свои новые санкции на этот режим Мадуро. Теперь американским компаниям запрещается заключать новые сделки с участием ценных бумаг и долговых обязательств терпящего крах венесуэльского правительства. Попутно, тогда же в августе, Дональд Трамп запретил американским компаниям заключать контракты под существующие обязательства государственного сектора Венесуэлы. Безусловно, всё эти санкции вводятся для того, чтобы принудить Мадуро изменить свою внешнюю и внутреннюю политики и смягчить тон общения с Вашингтоном. Но как мы видим, Мадуро пока не сдается и идёт в контратаку на северного соседа. Что из этого выйдет? Да вряд ли что путного, потому что на серьёзные вещи нужны всегда серьезные деньги, а их у Венесуэлы попросту сейчас нет и когда они появятся снова, то наверное сам Мадуро этого чётко себе не представляет.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59b31d898d70b
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