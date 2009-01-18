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Стратегия ставок гол в первом тайме

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Старый Сегодня, 01:37
#1
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Стратегия ставок гол в первом тайме
тут уже были темы-прогнозы на гол в первом тайме-ставки против 0-0.
http://mmgp.ru/showthread.php?t=496692 Гол в первом тайме
http://mmgp.ru/showthread.php?t=116731 Стратегия ставок против 0-0 в первом тайме(прогноз матчей для ставок)

кто еще тестировал эту стратегию? какая статистика по ней?
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tiu-bik на форуме  
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