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double-luck.pro

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:22
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.03.2014
Сообщений: 131
Благодарностей: 17
УГ: 2
КП: 0.000
double-luck.pro
Предлагаю рефбеки по проекту double-luck 50% (50% от суммы реферального вознаграждения) от всех вкладов на которые идет начисление рефки

Тема проекта:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=535490

Правила:
1) Вы должны быть моим рефералом! Мой ник в проекте chiksan или используйте контакты ниже для связи со мной.
(ЧИСТИМ КУКИ! ctrl+f5)

2) Постим вклад тут в теме http://mmgp.ru/showthread.php?t=535490! Номер кошелька можете прислать мне в личку. Время выплаты рефбека в будни до 3 суток, в выходные могу отсутствовать за компьютером (но обычно реагирую сразу после вывода и поступления платежа).

3) Выплату рефбека так же постим тут в теме!

Контакты:
Обращаемся в личку или тут в теме

Мой совет- осторожно и обдуманно инвестировать в проекты подобного рода!
topbliss на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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