double-luck.pro

Предлагаю рефбеки по проекту double-luck 50% (50% от суммы реферального вознаграждения) от всех вкладов на которые идет начисление рефки
Тема проекта:
http://mmgp.ru/showthread.php?t=535490
Правила:
1) Вы должны быть моим рефералом! Мой ник в проекте chiksan или используйте контакты ниже для связи со мной.
(ЧИСТИМ КУКИ! ctrl+f5)
2) Постим вклад тут в теме http://mmgp.ru/showthread.php?t=535490
! Номер кошелька можете прислать мне в личку. Время выплаты рефбека в будни до 3 суток, в выходные могу отсутствовать за компьютером (но обычно реагирую сразу после вывода и поступления платежа).
3) Выплату рефбека так же постим тут в теме!
Контакты:
Обращаемся в личку или тут в теме
Мой совет- осторожно и обдуманно инвестировать в проекты подобного рода!