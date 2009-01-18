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Стратегия ставок на угловые

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Стратегия ставок на угловые
какую стратегию ставок использовать на угловые в футболе? лучше лайв ставить или до матча?
как рассчитывать вероятность или коэффициент того или иного события?
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tiu-bik на форуме  
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