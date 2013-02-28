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Blockchain Fund - b-fund.io

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Обсуждение HYIP от 16% до 60% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
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Старый Сегодня, 00:59
#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 3,107
Благодарностей: 1,969
УГ: 4
КП: 0.691
Blockchain Fund - b-fund.io
Представляю к ознакомлению проект BLOCKCHAIN FUND


Предлагают услуги по Доверительному Управлению на криптовалютном рынке.

Распределение прибыли:
Сумма инвестиций
1)100–2 500 USD
Инвестор - 40%
Фонд - 60%
2) 2501–5 000USD
Инвестор - 45%
Фонд - 55%
3) 5001–10 000USD
Инвестор - 50%
Фонд - 50%
4) 10001–50 000USD
Инвестор - 55%
Фонд - 45%
5) 50 001–100 000USD
Инвестор - 60%
Фонд - 40%
6) 100 001–250 000USD
Инвестор - 65%
Фонд - 35%
7) 250 001–500 000USD
Инвестор - 70%
Фонд - 30%
8) 500 001–1000 000USD
Инвестор - 75%
Фонд - 25%
9) Более 1 000 000 USD
Инвестор - 80%
Фонд - 20%

Партнёрская программа представлена в виде франшиз:


Вы пригласили Петю на франшизу $10000 (5000-франшиза, 5000-
инвестиции)
Вы получаете 21% от CV Петиной франшизы(CV=70% от суммы,
которая идет на франшизу 5000*70%=3500) 21%*3500=735$

Вы пригласили Машу на франшизу $5000 (2500-франшиза, 2500-
инвестиции)
Вы получаете 21% от CV Машиной франшизы(CV=70% от суммы,
которая идет на франшизу 2500*70%=1750) 21%*1750=367,5$


К примеру доход компании за месяц составил 50%
1. Вы пригласили Петю на франшизу $10000 (5000-франшиза, 5000-инвестиции)
Вы получаете 21% от CV (комиссионный объем) прибыли Петиных инвестиций:
5000*50%=2500 – общая прибыль за мес
2500*50%(Таблица «Распределение прибыли» Инвестор-Фонд)=1250 – получил инвестор
Петя
1250 – получила компания, эта сумма делится на:
10% - резервный фонд = 125
45% - компания – 1125
45% - CV – 1125 - комиссионный объем, он берется за 100% от него считаются выплаты по
инвестициям
21%*1125=236,25

Карьера:


  • Сайт планируется на 4-х языках: английский, немецкий, русский, китайский.
  • Ввод-вывод в биткоинах
Уже сделали Брендбук

Сейчас сайт сырой и ЛК не доделан, детали уточняю у спонсоров.

Видео с основателями фонда:
__________________
DeZZZinvest-мой выбор! Рефбек 100% почти на все проекты!
__Yota - присмотритесь!__ __ BIZNET - проект года! __
__Pandex - весьма хорош !!!__ __Регистрация в BUY TIME__
DeZZZ вне форума  
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