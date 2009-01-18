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Стратегия ставок на теннис в лайве 40-40

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Стратегия ставок на теннис в лайве 40-40

суть...
1. выбирать матч в лайве 4-4 если нет 40-40
2. при счете 5-4 или 4-5 ставка на 40-40 от 2.8 до 5.00 коэффициент
3. на пары не ставить
смысл в том что каждый теннисист при 40-40 борется до конца и автор рекомендует догон...
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tiu-bik на форуме  
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