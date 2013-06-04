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Канадские регуляторы утверждают First Block Capital

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Канадские регуляторы утверждают First Block Capital

Регулирующие органы по ценным бумагам в канадской провинции Британская Колумбия предоставила официальную регистрацию инвестиционной компании, которая планирует запустить Биткоин-фонд.
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) предоставила регистрацию First Block Capital Inc, базирующаяся в Ванкувере и предлагающий инвестиционные услуги, направленные на формирование цифровых активов.

BCSC заявила, что благодаря регистрации компании, контролеры могут получить доступ «уникальным механизмам для мониторинга своих операций»

Зак Масум, руководитель технической группы в BCSC, призвал других групп, работающие с криптовалютой, связаться с регулирующим органом, при этом заявив:
Мы настоятельно призываем другие компании в Британской Колумбии, независимо от того, являются ли они потенциальными новыми зарегистрированными лицами или существующими управляющими инвестиционными фондами, связаться с технической группой BCSC, если они рассматривают вопрос о проведении криптовалютных инвестиций в фонды.
Это даже касается ICO, которые вызвали предостережения от регуляторов ценных бумаг в таких странах, как Сингапур, США и, пожалуй, Китай. Для сравнения, регулятор провинции Квебека недавно принял ICO в свою так называемую "песочницу", как сообщил КоинДеск в эту среду.

Перевод специально для MMGP.RU

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