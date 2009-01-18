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Беспроигрышная стратегия ставок

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Старый Вчера, 23:28
#1
MMGP
 
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Инвестирую в: Другое
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Беспроигрышная стратегия ставок
существует ли беспроигрышная стратегия ставок (он же грааль который многие так усердно ищут)? или же беспроигрышная стратегия - это свой пункт приёма ставок?
про классические вилки не надо говорить - тоже существуют свои риски (порезка счетов. отмена ставок. различные обманы и хитрости букмекера и т.д.)
__________________
tiu-bik на форуме  
Старый Сегодня, 00:22
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 59
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Re: Беспроигрышная стратегия ставок
Существует, конечно
Когда есть знакомый спортсмен, выступающий на более-менее продвинутых турнирах, на которые буки дают кф.
Покупал такие прогнозы через одного проверенного источника. Теннисист сливал заранее оговоренный гейм в определенном сете.
Dekonat на форуме  
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