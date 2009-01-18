существует ли беспроигрышная стратегия ставок (он же грааль который многие так усердно ищут)? или же беспроигрышная стратегия - это свой пункт приёма ставок?
про классические вилки не надо говорить - тоже существуют свои риски (порезка счетов. отмена ставок. различные обманы и хитрости букмекера и т.д.)
Существует, конечно
Когда есть знакомый спортсмен, выступающий на более-менее продвинутых турнирах, на которые буки дают кф.
Покупал такие прогнозы через одного проверенного источника. Теннисист сливал заранее оговоренный гейм в определенном сете.