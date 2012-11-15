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Bitcoin кран который платит!!

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Старый Вчера, 23:23
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Bitcoin кран который платит!!
Привет, обитатели форума!
Нашёл недавно Bitcoin кран который платит, реально платит.
Зашёл вообщем я такой на сайт с мыслями что очередной развод. Оформлено всё довольно таки просто как на лохотронах. Ну вообщем зарегистрировался, забыл про сайт на несколько дней, потом вспомнил, зашёл. За 4 дня мне накапало около 60 000 сатоши. Решил я их вывести, и сатоши всё таки пришли, я был приятно удивлён. На данный момент сайт обновили - теперь вывод от 500 000 сатоши.
В минуту вы получаете 40 сатоши на полном пасиве. Не сложно пощитать:
40*60=2400 сатоши/час​
2400*24=57 600 сатоши/день​
Нам нужно 500 000. Считаем дальше...​
500 000/57 600 = 8,7 ~ 9 дней для сбора суммы для вывода.
На данный момент 500 000 сатоши = 21.76 USD
Не плохой профит за 9 дней на полном пассиве.
Также можно создать несколько аккаунтов с разных IP.
Док-ва выплат
[spoiler]
https://goo.gl/H4Urv1
[/spoiler]
Ссылка на кран
[spoiler]
https://goo.gl/v56fJ4
[/spoiler]

Думаю оцените лайком
Yutuber вне форума  
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