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Секретная стратегия ставок

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Старый Сегодня, 23:04
#1
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Секретная стратегия ставок
существует ли секретная стратегия ставок на спорт?
или секретная стратегия - это та которая никем не разглашается и не продается?она ведь секретная? или же суть секретной стратегии в том что букмекер в любом случае зарабатывает на игроке?
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tiu-bik на форуме  
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