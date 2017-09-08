08.09.2017 - Цена биткоина падает на фоне слухов о закрытии бирж в Китае

В сети Интернет распространились слухи о возможном запрете криптовалютных бирж в Китае. В частности, эта информация появилась в одном из местных изданий.
Китайский источник сообщает, что, по мнению властей, биткоин стал мощным каналом для отмывания денег, и потому площадки, где торгуется криптовалюта, должны быть “как можно скорее запрещены”.
Также информацией об этом пестрят ленты в соцсетях.
“Китай закроет все биржи”, — сообщил CEO и основатель ViaBTC Хайпо Янг.
В то же время, некоторые пользователи соцсетей убеждены, что глава майнингового пула ViaBTC распространяет фейковые новости
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Некоторые пользователи Twitter считают, что паника на рынке вызвана “фейковыми новостями” недобросовестных журналистов.
“Только что говорили со своими друзьями из Huobi and OKCoin. Они говорят, что эти новости — бред собачий. Прекратите, черт возьми, паниковать. Я в Пекине”.
На фоне этих слухов курс первой цифровой валюты демонстрирует резкое падение.
Так, на графике популярной криптобиржи Bitfinex можно увидеть, как за короткий промежуток времени цена “цифрового золота” упала более чем на $400 и продолжает нисходящее движение.
Напомним, ранее финансовые регуляторы Китая издали распоряжение о запрете первоначальных распределений монет, вследствие чего в стране прекратило работу более сорока ICO-платформ.
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