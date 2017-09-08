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08.09.2017 - Цена биткоина падает на фоне слухов о закрытии бирж в Китае

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08.09.2017 - Цена биткоина падает на фоне слухов о закрытии бирж в Китае
В сети Интернет распространились слухи о возможном запрете криптовалютных бирж в Китае. В частности, эта информация появилась в одном из местных изданий.

Китайский источник сообщает, что, по мнению властей, биткоин стал мощным каналом для отмывания денег, и потому площадки, где торгуется криптовалюта, должны быть “как можно скорее запрещены”.

Также информацией об этом пестрят ленты в соцсетях.

“Китай закроет все биржи”, — сообщил CEO и основатель ViaBTC Хайпо Янг.

В то же время, некоторые пользователи соцсетей убеждены, что глава майнингового пула ViaBTC распространяет фейковые новости.

Некоторые пользователи Twitter считают, что паника на рынке вызвана “фейковыми новостями” недобросовестных журналистов.

“Только что говорили со своими друзьями из Huobi and OKCoin. Они говорят, что эти новости — бред собачий. Прекратите, черт возьми, паниковать. Я в Пекине”.

На фоне этих слухов курс первой цифровой валюты демонстрирует резкое падение.

Так, на графике популярной криптобиржи Bitfinex можно увидеть, как за короткий промежуток времени цена “цифрового золота” упала более чем на $400 и продолжает нисходящее движение.

Напомним, ранее финансовые регуляторы Китая издали распоряжение о запрете первоначальных распределений монет, вследствие чего в стране прекратило работу более сорока ICO-платформ.

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