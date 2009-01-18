стратегия ставок на баскетбол чет нечет

на видео говорят что стратегия доработанная и протестированная и является лучшей из всех и только через этот миллион бет не будет слива
какие-то расчеты в экселе и догоняются ставки. надо ли влизать в этот догон? банк делят на 8 частей. 100-200-400 рублей и т.д. и кэф всего 1.87 а не 2.00 как положено. как тогда догонять?
45000 просмотров уже - получается стратегия по крайне мере популярная или просто накрутили. но зачем накручивать?
основная суть - искать матч в котором 2 четверти сыграны и уже сыграли в чет-нечет. и найти нужное событие которые было чет и мы ставим на чет. т.е. всё так сложно и надо сидеть выискивать матчи
получается как подбрасывание монетки или рулетка. но с кэфом не 1.87 а 2.00?
говорят стратегии вразы уменьшает риски - как это возможно такое или это всего лишь слова?