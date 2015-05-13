Rivetz объявляет о сотрудничестве с Telefonica

Rivetz Corp, являющийся ведущим поставщиком мобильных децентрализованных решений по обеспечению безопасности для бизнес-клиентов по всему миру, сегодня сообщил о сотрудничестве с Telefonica, дочерней компанией Telefonica Business Solutions, ведущим поставщиком интегрированных коммуникационных решений для рынка B2B от Telefonica Group. Это соглашение позволит Rivetz немедленно интегрировать сервис Telefonica’s CyberThreats Detection & Response.
The CyberThreats Detection & Response Service предназначен для организаций и частных лиц, нуждающихся в защите от широкого спектра компьютерных угроз: утечки информации, хактивизма, кражи учетных данных и др.
Telefonica - мощное дополнение к нашему портфелю, - сообщил Стивен Спрэг, главный исполнительный директор корпорации Rivetz. Их сильное присутствие в Испании, Европе и Латинской Америке в сочетании с их новаторскими решениями с превосходным обслуживанием клиентов, обеспечит им расширенные возможности управления кибербезопасностью для поддержки новой глобальной сети с RvT.
О RIVETZ Corp
Rivetz предлагает широкий выбор приложений и набор инструментов для разработчиков, начиная от усиленной многофакторной аутентификации до полных интегрированных финтех и блокчейн-решений. Rivetz обеспечивает новую операционную и экономическую модель децентрализованной безопасности. Это решение обеспечивает пользователям простоту и безопасность, для контролирования соответствующих требований. Rivetz является лидером на рынке по децентрализованной безопасности для мобильных устройств, интернет вещей и блокчейн.
О Telefonica
Telefonica Business Solutions, ведущий провайдер комплексных коммуникационных решений для B2B-рынка для глобальных предприятий и многонациональных корпораций. Business Solutions разрабатывают комплексный, инновационный и конкурентоспособный портфель для B2B-сегмента, включая цифровые решения (облако, IoT, безопасность)и телекоммуникационные услуги (голос, данные, мобильные, спутниковые, унифицированные и глобальные решения). Telefonica Business Solutions является многонациональной организацией, работающая в 40 странах мира и предоставляющая услуги в 170 странах мира.
Перевод специально для MMGP.RU