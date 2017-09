tigr Топ Мастер

Имя: игорь Пол: Мужской Адрес: СССР Регистрация: 21.04.2007 Сообщений: 22,993 Благодарностей: 10,738 УГ: 108 КП: 0.098 подарки награды

«Убийца доллара»: БРИКС может создать новейшую мировую криптовалюту Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи BRICS in Talks to Create Own Cryptocurrency in Another Blow to US Dollar («БРИКС ведет переговоры о создании собственной криптовалюты с целью нанесения очередного удара по доллару США»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом Global Research, автора Адама Гарри.











BRICSCoin (БРИКСкойн) может стать новейшей мировой валютой. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что БРИКС может прибегнуть к созданию своей собственной криптовалюты в целях осуществления мировой торговли. Криптовалюта — это средство обмена в цифровой форме, при котором стоимость упомянутой валюты не определяется Центральным банком. Большинство криптовалют могут быть конвертированы в государственные валюты (доллары, евро, юани и т.д.) с помощью различных услуг по обмену.



В настоящее время одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается развитие криптовалют, является то, что они не поддерживаются каким-либо центральным банком. Тем не менее, многие видят этот очевидный недостаток как возможную перспективу, особенно в тех случаях, когда речь идет об односторонних санкциях, связанных с использованием доллара. Несмотря на то, что доллар США остается самой популярной мировой торговой и резервной валютой, это быстро меняется. Поддерживаемая странами БРИКС криптовалюта может оказаться той самой пророческой «убийцей доллара», а также серьезным инструментом против санкций.



В мае этого года Китай и Россия договорились начать процесс торговли в местных валютах. Турция и Иран также предпринимают шаги, чтобы покончить с долларом. Еще раньше Китай объявил, что планирует разрешить торговлю нефтью в юанях, которые можно обменять на золото на международных биржах Шанхая и Гонконга. Криптовалюта БРИКС может потенциально сочетать в себе гибкость осуществления криптоконверсий и дополнительную выгоду от поддержки лидеров крупного торгово-экономического союза. Это определенно даст трейдерам больше уверенности в такой валюте, чего нельзя сказать о широко известном биткоине.



Неясно, каков будет обменный курс потенциального BRICSCoin, но есть все шансы, что он может быть основан на производной от так называемых специальных прав заимствования МВФ. Начальные курсы обмена BRICSCoin могут быть установлены в соответствие с курсами китайского юаня, российского рубля, индийской рупии, южноафриканского ранда и бразильского реала.



Все это могло бы создать эффективную гибридную валюту, которая упростила бы процесс торговли между государствами БРИКС, а также с их партнерами. Существует также потенциал для использования такой валюты в качестве средства повседневного обмена между предприятиями и частными лицами на растущих и развивающихся рынках, которые стремятся к партнерству с БРИКС в так называемом формате «БРИКС Плюс».



Хотя криптовалюты и относительно легко создавать, труднее всего продвигать их в качестве общепринятого способа обмена. Однако экономисты БРИКС поддерживают такую инициативу и считают, что она действительно может принести плоды.



«Еще одна тема, обсуждаемая финансовым комитетом, — это криптовалюты. Обсуждается создание криптовалюты БРИКС, которая выступит в качестве альтернативы другим платежным инструментам, — заявил Кирилл Дмитриев на последнем саммите БРИКС. — Криптовалюты также обсуждаются как один из возможных вариантов финансового урегулирования. Для определенных видов платежей это может оказаться хорошей и актуальной альтернативой доллару или любой другой валюте. По нашим оценкам, взаимные инвестиции стран БРИКС могут увеличиться в 3–4 раза благодаря таким финансовым инструментам, как Банк Развития БРИКС».



Во многих смыслах самым мощным инструментом США в международных отношениях является доллар. Если доминирование доллара будет прервано, это станет реальной возможностью для развивающихся рынков отстаивать свою денежную и, следовательно, финансовую независимость.



Россия непосредственно уже предпринимает шаги по разработке собственной криптовалюты. По словам министра связи Николая Никифорова, российская криптовалюта будет разработана для работы с помощью существующих российских, а не зарубежных технологий, которые лежат в основе блокчейна биткоина.



Никифоров заявил: «Биткоин и Эфириум — это криптовалюты, разработанные на базе зарубежной криптографии. В России есть своя криптографическая школа. Я думаю, мы совершенно способны создать криптографический элемент — инструмент, основанный на технологии блокчейн, выработать конкретные правила, чтобы создать основу для проведения операций».



Такая валюта может быть санкционирована Центральным банком России. Эта технология может быть использована для помощи в разработке криптовалюты, используемой странами БРИКС, что широко обсуждалось на нынешнем саммите.

Саммит БРИКС в Сямэне продолжается с 5 сентября.



источник BRICSCoin (БРИКСкойн) может стать новейшей мировой валютой. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что БРИКС может прибегнуть к созданию своей собственной криптовалюты в целях осуществления мировой торговли. Криптовалюта — это средство обмена в цифровой форме, при котором стоимость упомянутой валюты не определяется Центральным банком. Большинство криптовалют могут быть конвертированы в государственные валюты (доллары, евро, юани и т.д.) с помощью различных услуг по обмену.В настоящее время одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается развитие криптовалют, является то, что они не поддерживаются каким-либо центральным банком. Тем не менее, многие видят этот очевидный недостаток как возможную перспективу, особенно в тех случаях, когда речь идет об односторонних санкциях, связанных с использованием доллара. Несмотря на то, что доллар США остается самой популярной мировой торговой и резервной валютой, это быстро меняется. Поддерживаемая странами БРИКС криптовалюта может оказаться той самой пророческой «убийцей доллара», а также серьезным инструментом против санкций.В мае этого года Китай и Россия договорились начать процесс торговли в местных валютах. Турция и Иран также предпринимают шаги, чтобы покончить с долларом. Еще раньше Китай объявил, что планирует разрешить торговлю нефтью в юанях, которые можно обменять на золото на международных биржах Шанхая и Гонконга. Криптовалюта БРИКС может потенциально сочетать в себе гибкость осуществления криптоконверсий и дополнительную выгоду от поддержки лидеров крупного торгово-экономического союза. Это определенно даст трейдерам больше уверенности в такой валюте, чего нельзя сказать о широко известном биткоине.Неясно, каков будет обменный курс потенциального BRICSCoin, но есть все шансы, что он может быть основан на производной от так называемых специальных прав заимствования МВФ. Начальные курсы обмена BRICSCoin могут быть установлены в соответствие с курсами китайского юаня, российского рубля, индийской рупии, южноафриканского ранда и бразильского реала.Все это могло бы создать эффективную гибридную валюту, которая упростила бы процесс торговли между государствами БРИКС, а также с их партнерами. Существует также потенциал для использования такой валюты в качестве средства повседневного обмена между предприятиями и частными лицами на растущих и развивающихся рынках, которые стремятся к партнерству с БРИКС в так называемом формате «БРИКС Плюс».Хотя криптовалюты и относительно легко создавать, труднее всего продвигать их в качестве общепринятого способа обмена. Однако экономисты БРИКС поддерживают такую инициативу и считают, что она действительно может принести плоды.«Еще одна тема, обсуждаемая финансовым комитетом, — это криптовалюты. Обсуждается создание криптовалюты БРИКС, которая выступит в качестве альтернативы другим платежным инструментам, — заявил Кирилл Дмитриев на последнем саммите БРИКС. — Криптовалюты также обсуждаются как один из возможных вариантов финансового урегулирования. Для определенных видов платежей это может оказаться хорошей и актуальной альтернативой доллару или любой другой валюте. По нашим оценкам, взаимные инвестиции стран БРИКС могут увеличиться в 3–4 раза благодаря таким финансовым инструментам, как Банк Развития БРИКС».Во многих смыслах самым мощным инструментом США в международных отношениях является доллар. Если доминирование доллара будет прервано, это станет реальной возможностью для развивающихся рынков отстаивать свою денежную и, следовательно, финансовую независимость.Россия непосредственно уже предпринимает шаги по разработке собственной криптовалюты. По словам министра связи Николая Никифорова, российская криптовалюта будет разработана для работы с помощью существующих российских, а не зарубежных технологий, которые лежат в основе блокчейна биткоина.Никифоров заявил: «Биткоин и Эфириум — это криптовалюты, разработанные на базе зарубежной криптографии. В России есть своя криптографическая школа. Я думаю, мы совершенно способны создать криптографический элемент — инструмент, основанный на технологии блокчейн, выработать конкретные правила, чтобы создать основу для проведения операций».Такая валюта может быть санкционирована Центральным банком России. Эта технология может быть использована для помощи в разработке криптовалюты, используемой странами БРИКС, что широко обсуждалось на нынешнем саммите.Саммит БРИКС в Сямэне продолжается с 5 сентября.

А вы знаете про супер заработки?

NewHyip.com - авторский блог про хайпы!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club __________________