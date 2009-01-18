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Стратегия ставок на настольный теннис

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Стратегия ставок на настольный теннис
есть ли на форуме любители настольного тенниса? ставки на настольный теннис в лайве - какие стратегии существуют или лучше делать ставки до матча? выгодно ли ставить на тоталы?
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tiu-bik на форуме  
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