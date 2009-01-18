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Лучшая стратегия ставок на футбол

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Старый Сегодня, 22:09
#1
MMGP
 
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Лучшая стратегия ставок на футбол
http://mmgp.ru/showthread.php?t=11714 Стратегия Гол в 1-м тайме
http://mmgp.ru/showthread.php?t=400660 Стратегия на ТМ
http://mmgp.ru/showthread.php?t=395011 Стратегия Карнавал
http://mmgp.ru/showthread.php?t=428493 Стратегия "Мотивация"
http://mmgp.ru/showthread.php?t=414646 Футбол. Стратегия - П1илиП2
http://mmgp.ru/showthread.php?t=498708 Стратегия на футбол ТБ 0.5 во втором тайме

выше указаны ссылки-темы на стратегии ставок на футбол. это не все форумные темы со стратегиями на футбол.
какая из стратегия на футбол является лучшей на ваш взгляд и почему?
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tiu-bik на форуме  
Старый Сегодня, 22:31
#2
Специалист
 
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Re: Лучшая стратегия ставок на футбол
недостаточно точно сформулирована тема. нет лучших и худших стратегий. есть результаты хуже или лучше в каждом конкретном случае. важнее правильный отбор матчей для выбранной стратегии.
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прибыль за апрель-август 2017: 331.8%
alaves30 на форуме  
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