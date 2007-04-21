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Адвокат Винника: США заинтересованы в выдаче моего подзащитного

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Адвокат Винника: США заинтересованы в выдаче моего подзащитного
Власти США прислали часть документов по делу гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции. Об этом адвокат россиянина сообщил РИА Новости.



«Пока дошли не все документы из Соединенных Штатов, но защита полагает, что обвинения в отношении Винника не имеют оснований», — сказал адвокат.
По его словам, США выдвигают обвинение в отмывании денег с использованием платформы электронной биржи BTC-e. Он также сообщил, что 60-дневный срок задержания Винника истекал 25 сентября, но теперь его подзащитный считается уже арестованным.

«Со среды, дня поступления документов, произошел арест. Так что тот срок уже не считается, и мы находимся в процессе экстрадиции», — сказал адвокат.
Адвокат заявил, что в других странах 90% дел заканчиваются экстрадицией.

«США очень заинтересованы в выдаче Винника», — сказал он.
В свою очередь, представители генерального консульства России в Салониках сообщили, что принимают все меры для защиты прав гражданина России. Винника посетил в тюрьме генконсул Александр Щербаков.

«Условия содержания нормальные, жалоб нет. Естественно, он не согласен с тем, что ограничена его свобода. Он отвергает все обвинения и в связи с этим считает незаконным свое задержание», — сказал он.
Добавим, что дата судебного заседания по делу Винника пока что остается открытой.

Напомним, Александр Винник был арестован 25 июля на греческом полуострове Халкидики. В полиции полагают, что 38-летний россиянин с 2011 года руководит биткоин-биржей BTC-e. Среди выдвинутых в его адрес обвинений, в частности, легализация теневых доходов в размере $4 млрд. Тем не менее, представители BTC-e опровергли связь Винника с биржей, заявив, что он никогда не был руководителем или сотрудником их сервиса.

Кроме того, имя Винника связывают с кражей средств с японской биржи MtGox.

Ранее Винник отказался от добровольной экстрадиции в США, до вынесения решения суда он будет оставаться под стражей в управлении полиции в Салониках.

https://forklog.com/advokat-vinnika-...odzashhitnogo/
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