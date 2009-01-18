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Старый Сегодня, 21:36
#1
MMGP
 
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Личное мнение?
нужно ли для достижения успеха всегда иметь личное мнение? или может быть лучше операться на мнение так называемых экспертов или вышестоящих? как быть?
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tiu-bik на форуме  
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