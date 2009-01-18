Появилась идея создания бизнес модели, но не хватает наличных средств, для ее реализации? Можно конечно взять взаймы деньги у друзей, но лучше не рисковать друзьями. Оптимальным вариантом будет воспользоваться программой кредитования малого бизнеса в банке вашего города.
К выбору банка нужно подойти со всей серьезностью. Ведь некоторые из них предлагают лучшие условия, по сравнению с другими и нет нужды переплачивать за одну и ту же услугу.
Нужно понимать, что ни один банк не будет рисковать средствами, поэтому понадобится залоговое имущество. В качестве него может выступить и сам бизнес, а также ваше движимое и недвижимое имущество (например, дорогой автомобиль или загородная недвижимость). Залоговая стоимость не будет превышать около 70 процентов от стоимости имущества.
Проценты по кредиту не должны быть огромными. Если они больше 15-17 процентов годовых, поищите другой банк с более выгодными условиями.
Хоть подобное кредитование и считается для банков рискованным, сегодня практически в любом из них существует программа кредитования малого бизнеса. Некоторые, чтобы привлечь клиента, предоставляют и другие приятные бонусы, например, отсрочка по выплатам процентов на один календарный год.
Не имея бизнес плана, лучше не влезать ни в какие кредиты. Только в том случае если вы уверены в положительном конечном результате следует обращаться в банк по поводу кредита.
Как взять кредит под малый процент? что для этого необходимо? какие проценты? какие банки предоставляют такие кредиты?