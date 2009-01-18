Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,857 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как взять кредит под малый процент?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:33
#1
MMGP
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 13,503
Благодарностей: 4,772
УГ: 25
подарки
награды Волшебный горшочек 
Как взять кредит под малый процент?
Цитата:
Появилась идея создания бизнес модели, но не хватает наличных средств, для ее реализации? Можно конечно взять взаймы деньги у друзей, но лучше не рисковать друзьями. Оптимальным вариантом будет воспользоваться программой кредитования малого бизнеса в банке вашего города.


К выбору банка нужно подойти со всей серьезностью. Ведь некоторые из них предлагают лучшие условия, по сравнению с другими и нет нужды переплачивать за одну и ту же услугу.


Нужно понимать, что ни один банк не будет рисковать средствами, поэтому понадобится залоговое имущество. В качестве него может выступить и сам бизнес, а также ваше движимое и недвижимое имущество (например, дорогой автомобиль или загородная недвижимость). Залоговая стоимость не будет превышать около 70 процентов от стоимости имущества.


Проценты по кредиту не должны быть огромными. Если они больше 15-17 процентов годовых, поищите другой банк с более выгодными условиями.


Хоть подобное кредитование и считается для банков рискованным, сегодня практически в любом из них существует программа кредитования малого бизнеса. Некоторые, чтобы привлечь клиента, предоставляют и другие приятные бонусы, например, отсрочка по выплатам процентов на один календарный год.


Не имея бизнес плана, лучше не влезать ни в какие кредиты. Только в том случае если вы уверены в положительном конечном результате следует обращаться в банк по поводу кредита.
Как взять кредит под малый процент? что для этого необходимо? какие проценты? какие банки предоставляют такие кредиты?
__________________
tiu-bik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где взять кредит под нормальный процент? Emelinov Банковский форум 30 10.07.2017 10:57
где взять кредит на 50$? Kirill245 Онлайн кредит: общий форум 14 28.01.2017 16:29
Где взять кредит JohnMoscow Кредитные и дебетовые карты 76 11.12.2016 11:35
Возьму кредит под хороший процент Snock Кредитная история 15 28.06.2010 20:08
Возьму кредит под любой процент Kristin Архив: Прием лимитов доверия 4 18.08.2009 20:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Максимм
ПАММ-счет AlMam: 2347088 (Wit-Invest)
От Максимм в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар inik1080
Новая Зеландия выпустила монету с изображением смеющейся совы
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Profvest com
Голосование: Чем вас больше всего привлекает блог Profvest.com?
От Profvest com в разделе «Profvest.com»
Аватар kipiani
Веер ФЕББОНАЧИ - лучший расчет!!!
От kipiani в разделе «Аналитика»
Аватар kamol_mix
Samsung GALAXY Note спас полицейского от пули
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Knjaz
cruise-cash.com - Cruise Cash
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
421,857
Тем
488,025
Сообщений
12,142,632

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram