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Женщина подала в суд, не получив сексуального удовлетворения после погашения кредита



Информационное агентство РИА-Новости сообщило о курьезном случае произошедшем в Москве. Там госпожа Юлия Панферова, которая постоянно прописана в Санкт-Петербурге, подала иск в Савеловский районный суд. В иске она просит взыскать с одного российского МФО сумму в размере 999 999,99 руб. за нанесенный ей моральный ущерб из-за того, что она, говоря простым языком, не получила яркого женского оргазма после погашения ранее взятого в МФО займа.



Представители Савеловского суда уже подтвердили, что сам иск они от Юлии приняли, однако каких-либо решений по нему пока не принимали - пока что они подробно изучают все поступившие в суд от неё документы.



И согласно им, оказывается Юлия попалась на хитрый крючок этой кредитной организации. Дело в том, что она взяла займ на 5000 рублей (а дело было в конце августа этого года) всего по одной причине - на этого сайте МФО она прочитала статью, в которой говорилось, что ранее были проведены специальные исследования и получено заключение, что "в момент погашения взятого займа многие люди испытывают ощущения сравнимые только с ярким оргазмом, а чуть позже наступает полное спокойствие и удовлетворение". Вообщем ни много ни мало, а наступает просто небесное блаженство и всего-то за каких-то 5000 рублей! (плюс проценты, разумеется). Ну как тут не купиться на такое? Тем более в статье было указано, что партнерам по проведенным исследованиям на данную сексуальную тему как раз и выступала эта самая Юлина МФО, поэтому не откладывая в долгий ящик свой "грядущий оргазм" она и решила быстро оформить этот счастливый по её мнению микрозайм.



Однако, по её словам в итоге её ждало глубокое разочарование - все свои обязательства по взятому микрозайму она строго выполнила, а вот с обязательствами со стороны МФО произошла некоторая заминка. Дело в том, что они по мнению Юлии не были выполнены перед ней "в полном объёме", а если говорить, напрямоту, то она теперь уверена, что её просто жестоко обманули - никакого оргазма в момент погашения микрозайма она совсем не испытала, не говоря уже о наступившем спокойствии и внутреннем удовлетворении. Всё было буднично и как-то даже серо, без каких-либо ярких впечатлений и ощущений внутри тела.



"Ну а раз так, то будьте добры выложить мне господа хорошие, запрошенную мной сумму, в качестве компенсации за мою душевную травму", - гордо резюмировала Юля. Теперь решение только за судом - что там ей ответят по её иску.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b2bcc2047a1 Информационное агентство РИА-Новости сообщило о курьезном случае произошедшем в Москве. Там госпожа Юлия Панферова, которая постоянно прописана в Санкт-Петербурге, подала иск в Савеловский районный суд. В иске она просит взыскать с одного российского МФО сумму в размере 999 999,99 руб. за нанесенный ей моральный ущерб из-за того, что она, говоря простым языком, не получила яркого женского оргазма после погашения ранее взятого в МФО займа.Представители Савеловского суда уже подтвердили, что сам иск они от Юлии приняли, однако каких-либо решений по нему пока не принимали - пока что они подробно изучают все поступившие в суд от неё документы.И согласно им, оказывается Юлия попалась на хитрый крючок этой кредитной организации. Дело в том, что она взяла займ на 5000 рублей (а дело было в конце августа этого года) всего по одной причине - на этого сайте МФО она прочитала статью, в которой говорилось, что ранее были проведены специальные исследования и получено заключение, что "в момент погашения взятого займа многие люди испытывают ощущения сравнимые только с ярким оргазмом, а чуть позже наступает полное спокойствие и удовлетворение". Вообщем ни много ни мало, а наступает просто небесное блаженство и всего-то за каких-то 5000 рублей! (плюс проценты, разумеется). Ну как тут не купиться на такое? Тем более в статье было указано, что партнерам по проведенным исследованиям на данную сексуальную тему как раз и выступала эта самая Юлина МФО, поэтому не откладывая в долгий ящик свой "грядущий оргазм" она и решила быстро оформить этот счастливый по её мнению микрозайм.Однако, по её словам в итоге её ждало глубокое разочарование - все свои обязательства по взятому микрозайму она строго выполнила, а вот с обязательствами со стороны МФО произошла некоторая заминка. Дело в том, что они по мнению Юлии не были выполнены перед ней "в полном объёме", а если говорить, напрямоту, то она теперь уверена, что её просто жестоко обманули - никакого оргазма в момент погашения микрозайма она совсем не испытала, не говоря уже о наступившем спокойствии и внутреннем удовлетворении. Всё было буднично и как-то даже серо, без каких-либо ярких впечатлений и ощущений внутри тела."Ну а раз так, то будьте добры выложить мне господа хорошие, запрошенную мной сумму, в качестве компенсации за мою душевную травму", - гордо резюмировала Юля. Теперь решение только за судом - что там ей ответят по её иску.Специально для mmgp.ru

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