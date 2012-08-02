Новая информация об автомобильном проекте Apple

Когда Apple впервые упомянула, что работает над собственным беспилотным автомобилем — мир охватили жесткие баталии о значении высказывания. Как оказалось, у собственной группы компании такое количество идей, что они не стали фокусироваться на чем-то одном. Это привело к прошлогодней реорганизации проекта и разработке автономных программных систем, а не полноценного транспортного средства.
Хотя это означает, что iCar не появится в ближайшее время, отрицать такую идею не стоит. Первым и самым важным шагом для компании является создание датчиков и программного обеспечения CarOS. Как только это будет сделано, Apple может приступить к созданию собственного автомобиля или благодаря горе денег купить производителя авто и реализовать идею с его помощью.
Вот некоторые первоначальные особенности, которые инженеры Apple закладывали в будущий автомобиль:
Сначала первый шаг
- Бесшумное автоматическое закрытие и открытие дверей;
- Интерьер машины, спроектированный без руля или педали газа (это означает, что компания сразу сфокусирует внимание на производстве беспилотных автомобилей 4 и 5 уровня);
- Встроенные технологии виртуальной или дополненной реальности в дисплеи;
- Специфические колеса, которые бы позволили двигаться боком (звучит очень круто);
- Компания также попыталась выяснить способ избавления от громоздкой лидарной системы в автомобиле для традиции создания эстетически приятных продуктов.
Перед появлением на дорогах автомобиля, Apple предстоит разработать правильную технологию. Это достаточно большая и сложная работа, в направлении которой движется компания. Apple постоянно расширяет штат экспертов в сфере беспилотного программного обеспечения, а сотрудники отмечают улучшение морального настроя команды проекта под руководством Боба Мэнсфилда.
В настоящее время компания сильно отстает от Waymo, дочернего беспилотного проекта Google, и Tesla. Последний уже запустил свои автомобили на дороги, причем последние транспортные средства Tesla оснащены необходимым оборудованием, которые позволять автономно передвигаться сразу же, когда это позволит программное обеспечение и законы.
Перевод специально для mmgp.ru
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