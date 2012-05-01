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Подскажите сервис API (спорт)

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Старый Сегодня, 18:46
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.07.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Подскажите сервис API (спорт)
Здравствуйте!
Интересуют данные (расписание, результаты) по разным видам спорта, а также коэффициенты легальных на РУ рынке БК.
Может кто подскажет, где можно взять\купить? Спасибо
Capper-guru вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:12
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