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К 2019 году рынок цифровой рекламы для детей достигнет $1,2 млрд.

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К 2019 году рынок цифровой рекламы для детей достигнет $1,2 млрд.

Согласно отчету фирмы PwC, ожидается, что рынок цифровой рекламы для детей достигнет 1,2 миллиардов долларов и составит 28% от всей рекламы, ориентированной на детей. Данный отчет был заказан компанией Super Awesome.

Раньше детская реклама была практически исключительно телевизионной. Но в отчете PwC было отмечено, что аудитория до 13 лет переключила внимание на цифровые медиа, например смартфоны, планшеты и персональные компьютеры. При составлении отчета изучались рекламные рынки США и Великобритании.

"Рынок медиа для детей переживает тот же переход, который в последние годы наблюдается в традиционном медиапространстве", - сказал Марк Майтланд, партнер по медиа-стратегии в PwC. "Есть очень сильные (и структурные) драйверы, способствующие росту рынка цифровых рекламных материалов для детей, которые, по нашему мнению, могут к 2019 году достичь 28% от общего объема рекламных расходов".


Этот рынок растет на 25% в год, а бренды быстро переводят свои рекламные расходы в цифровые рамки. PwC заявила, что повышение требований к конфиденциальности данных для детской онлайн-активности (например, COPPA в США и GDPR в Европе) продолжает стимулировать спрос на совместимые технологии цифровых медиа, где детям показываются только те объявления, которые подходят для них.

PwC ожидает, что некоторые рекламодатели и бренды уйдут от нынешних методов работы и внедрят целевые медиа-платформы, чтобы обеспечить масштабирование и эффективность. Фирма обратила внимание на появление этого "детского технологического пространства", специализированных платформ и технологий, сочетающих конфиденциальность данных с чрезвычайно широким охватом аудитории.

Рост также ожидается в области алгоритмической рекламы, ориентированной на детей. Это сложная область, учитывая требования к соблюдению всех норм, но появляется множество платформ, работающих над решением всех проблем. По оценкам PwC, к 2019 году от 10 до 20 % расходов на рекламные объявления для детей будут составлять расходы на соответствующую всем нормам и правилам алгоритмическую рекламу.

Генеральный директор SuperAwesome Дилан Коллинз сказал: "После десятилетий господства телевидения весь сектор переживает структурный сдвиг, который несомненно изменит положение дел в течение следующих нескольких лет".

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