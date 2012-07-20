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Проведение ICO в Китае не запрещено, а приостановлено

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Старый Сегодня, 18:26
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Проведение ICO в Китае не запрещено, а приостановлено
Распространение страха, неопределенности и сомнений (FUD) по поводу запрета ICO в Китае, похоже, заканчивается: после паники, охватившей участников финансового рынка в связи с объявлением о запрете ICO, вследствие чего китайские стартапы начали возвращать собранные на ICO средства, а организаторы отменяли блокчейн-мероприятия, появилась информация, что Китай намерен разрешить ICO после установления лицензионных правил.

Об этом государственный чиновник, представитель Института финансов и банковского дела Ху Бинг (Hu Bing) рассказал местному телеканалу CCTV-13.

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polym0rph на форуме  
Старый Сегодня, 18:39
#2
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Re: Проведение ICO в Китае не запрещено, а приостановлено
Цитата:
Сообщение от polym0rph Посмотреть сообщение
Китай намерен разрешить ICO после установления лицензионных правил.
Только не понятно, как быстро это случится.
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