Проведение ICO в Китае не запрещено, а приостановлено

Распространение страха, неопределенности и сомнений (FUD) по поводу запрета ICO в Китае, похоже, заканчивается: после паники, охватившей участников финансового рынка в связи с объявлением о запрете ICO, вследствие чего китайские стартапы начали возвращать собранные на ICO средства, а организаторы отменяли блокчейн-мероприятия, появилась информация, что Китай намерен разрешить ICO после установления лицензионных правил.
Об этом государственный чиновник, представитель Института финансов и банковского дела Ху Бинг (Hu Bing) рассказал местному телеканалу CCTV-13.
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