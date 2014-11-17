SoftBank и Sprint тестируют блокчейн-платежи

Сегодня SoftBank Corp. и Sprint объявили о создании нового консорциума, который, как они надеются, побудит телекоммуникационных операторов внедрять блокчейн-технологии.
Проект называется Carrier Blockchain Study Group (группа по изучению блокчейн для операторов) или CBSG. Группа изначально состояла из этих двух гигантов плюс стартап TBCASoft, который работает в сфере блокчейн-сервисов для телекоммуникационной отрасли. В качестве отправной точки три партнера тестировали "кроссплатформенную платежную систему", которая использует блокчейн-инструменты TBCASoft.
Совсем недавно тайваньская телекоммуникационная компания Far EasTone присоединилась к группе, что привело к принятию решения о создании консорциума и привлечению других телекоммуникационных компаний к участию в разработке и испытаниях блокчейн-сервисов.
Консорциум надеется продолжить изучение того, как блокчейн может создать более скоростную систему платежей между различными компаниями в телекоммуникационной экосистеме с точки зрения самих операторов, которые платят друг другу, аутентифицируют пользователей и клиентов и используют криптовалюты для оплаты тарифных планов.
В своих испытаниях группа успешно использовала блокчейн, чтобы пользователи могли пополнять свои мобильные счета в любом месте планеты и у разных операторов. TBCASoft позволяет блокчейн-системе интегрироваться в нынешние платежные системы операторов.
Но для того, чтобы блокчейн стал действительно полезным, ему нужно будет значительно расширить свое применение у операторов.
"CBSG лидирует в понимании необходимости развития технологии блокчейн в телекоммуникационной отрасли", - сказал Дуг Гарланд, вице-президент Sprint по инновациям и партнерским отношениям. "Огромный потенциал блокчейн в глобальном масштабе будет полностью реализован, когда операторы будут работать совместно и использовать новую платформу и экосистему".
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Специально для mmgp.ru