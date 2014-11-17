Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,834 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

SoftBank и Sprint тестируют блокчейн-платежи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:11
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 6,658
Благодарностей: 1,370
УГ: 10
КП: 0.148
подарки
SoftBank и Sprint тестируют блокчейн-платежи

Сегодня SoftBank Corp. и Sprint объявили о создании нового консорциума, который, как они надеются, побудит телекоммуникационных операторов внедрять блокчейн-технологии.

Проект называется Carrier Blockchain Study Group (группа по изучению блокчейн для операторов) или CBSG. Группа изначально состояла из этих двух гигантов плюс стартап TBCASoft, который работает в сфере блокчейн-сервисов для телекоммуникационной отрасли. В качестве отправной точки три партнера тестировали "кроссплатформенную платежную систему", которая использует блокчейн-инструменты TBCASoft.

Совсем недавно тайваньская телекоммуникационная компания Far EasTone присоединилась к группе, что привело к принятию решения о создании консорциума и привлечению других телекоммуникационных компаний к участию в разработке и испытаниях блокчейн-сервисов.

Консорциум надеется продолжить изучение того, как блокчейн может создать более скоростную систему платежей между различными компаниями в телекоммуникационной экосистеме с точки зрения самих операторов, которые платят друг другу, аутентифицируют пользователей и клиентов и используют криптовалюты для оплаты тарифных планов.

В своих испытаниях группа успешно использовала блокчейн, чтобы пользователи могли пополнять свои мобильные счета в любом месте планеты и у разных операторов. TBCASoft позволяет блокчейн-системе интегрироваться в нынешние платежные системы операторов.

Но для того, чтобы блокчейн стал действительно полезным, ему нужно будет значительно расширить свое применение у операторов.

"CBSG лидирует в понимании необходимости развития технологии блокчейн в телекоммуникационной отрасли", - сказал Дуг Гарланд, вице-президент Sprint по инновациям и партнерским отношениям. "Огромный потенциал блокчейн в глобальном масштабе будет полностью реализован, когда операторы будут работать совместно и использовать новую платформу и экосистему".

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Благотворительные фонды тестируют технологию блокчейн для противодействия коррупции Анна Чернобай Новости криптовалют 0 20.07.2017 18:47
Платежи ладонью: в США тестируют новые платежные терминалы Анна Чернобай Новости платежных систем 7 17.03.2017 20:17
Российские банки тестируют блокчейн-сервис для обмена данными о клиентах Анна Чернобай Новости криптовалют 0 05.10.2016 21:57
KBC и Cegeka тестируют блокчейн решения для предприятий малого и среднего бизнеса moskva Новости криптовалют 0 04.08.2016 17:57
Французские банки тестируют облачные платежи VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 3 08.04.2015 16:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Mikhail Kischuk
vavilon2012.ru - vavilon2012
От Mikhail Kischuk в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Что не надо делать во время сильных колебаний курса рубля? Несколько важных советов
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
5$ за 5 минут!Помогите мне помочь вам.
От Vicck в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар neboslez
Business-angels РЕФБЕК 100%
От neboslez в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Zenit
Турнир №4. Вопросы и обсуждения.
От Zenit в разделе «Архив: Конкурсы по ставкам на спорт»
Аватар TTLuck2017
Samsung Pay заключили сделку с гигантом китайского рынка онлайн-платежей Alipay
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,834
Тем
488,010
Сообщений
12,141,750

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram