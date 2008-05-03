Ралли криптовалюты Dash теряет обороты

Ралли цен на Dash продолжает сбавлять обороты. В настоящее время криптовалюта котируются по цене в 0,07439, хотя на прошлой неделе цена на Dash составляла 0,07820. С другой стороны, Ether продолжает оставаться в пределах диапазона.
Эфир остается в диапазоне
Эфириум все еще находится в диапазоне на протяжении месяца. В настоящее время ETH котируется по цене в 0,07158, что на 10 процентов ниже цены в прошлый четверг
. Однако, как видно на графике ниже, этого было недостаточно, чтобы войти в медвежий рынок. Мы просто сместились с вершины диапазона к его середине.
Крупное обновление сети ETH запланировано на конец сентября. Metropolis уменьшит вознаграждение за майнинг, а также снизит время блока, что приведет к небольшому снижению уровня инфляции. Больше информации о хард-форке Metropolis можно найти здесь
. Эта новость как раз может стать тем событием, которое позволит Эфиру наконец вырваться из диапазона.
Пробой выше 0,07 BTC (чуть выше локального максимума в 0.08621) может стать началом нового ралли ETH. Выше первый значимый уровень сопротивления находится у круглой фигуры в 0,1, за которой следует еще один важный уровень 0.111 BTC на монету. Его пробой может привести к усиленному ценовому росту.
В нижней части графика медведям интересен уровень 0.05875 BTC. Пробой ниже в данном случае может стать толчком для нового нисходящего ценового тренда. На графике выше мы видим минимум на отметке 0,05955, однако этот резкий скачок вниз отсутствует на других графиках. На недельных графиках пара ETH/BTC зажата в диапазоне, а вот на месячных пара все еще выглядят по-бычьи.
С полным анализом криптовалют можно ознакомиться тут: https://blog.fxopen.ru/ralli-kriptov...ryaet-oboroty/