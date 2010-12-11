Токенизация превратит мир в массовый фондовый рынок

В интервью CNBC, Баладжи Шринивасан сказал, что технология блокчейн радикально изменит подход к инвестициям и финансам в ближайшие годы. Основатель компании 21.co, децентрализованной сети, рассказал, что в ближайшие годы в мире все изменится, а ценности будут храниться и распределяться через одноранговые сети, а не централизованные узлы.
В будущем ничто не будет ограничиваться, поскольку преимущества оцифровки увеличат ликвидность. Это означает, что в будущем все можно будет описать с помощью персональных токенов: наличные деньги, акции, облигации, товары, дома, автомобили, цифровые товары любого рода и, возможно, человеческое время. По словам основателя 21.co, с помощью децентрализации изменится подход к власти. Технологии блокчейн создадут модель мира, который эффективно превратится в единый массовый фондовый рынок без географических границ.
В результате токенизации все богатства будут равномерно распределены, а рыночные центры пропадут с карт как географическое явление. Некоторые компании уже активно используют рынок токенизации. Якоб Дзазда, соучредитель Brickblock, сказал:
Цитата:
|
«Благодаря токенам инвестиции становятся дешевле, быстрее, безопаснее и доступнее в любое время суток. Люди, которые раньше не могли инвестировать из-за финансовых или географических ограничений, получают доступ к рынку активов и криптовалют, предоставляющие альтернативу традиционным и в значительной степени устаревшим инвестиционным методам».
В конечном итоге, сила технологии блокчейн откроет мировые рынки для всех, аналогично тому, что сделал интернет для обмена информацией. Финансовые и географические ограничения отойдут в прошлое, поскольку блокчейн децентрализует активы реального мира.
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%