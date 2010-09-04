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Тель-Авив открывает музей биткоина и новый BTM в историческом центре Баухауз

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Тель-Авив открывает музей биткоина и новый BTM в историческом центре Баухауз


В этом месяце в знаменитом районе на улице Дизенгофф 99 в Тель-Авиве открывается новый бизнес – биткоин магазин под названием «Bitcoin Change». В последний месяц фотографии этого здания были распространены через интернет и многие пользователи биткоина задавались вопросом, какие услуги шифрования включают в себя этот магазин. Весь магазин покрыт уникальным дизайном, логотипами биткоина. Согласно недавним сообщениям Bitcoin Change имеет биткоин банкомат, который принимает израильские шекели и также некоторые другие валюты. Наряду с этим в магазине будут представлены исторические инновационные экспонаты о биткоине.




Главная цель магазина состоит в том, чтобы сделать биткоин доступным для всех. Биткоин магазин в Тель-Авиве должен открыться 10 сентября 2017 года.

Центр Баухауз в Тель-Авиве - это модный регион для туризма в Израиле. Европейцы, американцы и люди из многих других стран часто посещают этот регион. Основатель Авнер Зив рассказал, что в магазине на перспективу будет размещена машина, которая будет обменивать биткоины на альткоины. Зив объясняет, что текущая машина для биткоинов полностью совместима с израильскими нормами AML. По словам жителей этого района BTM взимает комиссию в размере 4%, которая ниже, чем взимает ATM – 5%.




Зив сказал: «Идея этого места пришла ко мне, когда я пытался объяснить моей маме, как купить биткоин. В настоящее время слишком сложно для многих людей заниматься этим в онлайн и для них лучше покупать биткоины в реале. Ранее это выглядело, как покупка чего-то на черном рынке». Магазин дает доступ к биткоину для всех.

На верхнем этаже этого здания будут проходить образовательные семинары, презентиции и встречи с пользователями криптовалют.




В дополнение ко всему этому, Зив рассказал, что магазин также будет иметь музей биткоина, целью которого является предоставление хронологической истории децентрализованной валюты. Это будет предоставлено кинофильмами и художественными работами с криптовалютной ориентацией.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
биткоин, выставка, магазин
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