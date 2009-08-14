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Князь - knyaz.one

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:25
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,502
Благодарностей: 2,509
Записей в блоге: 35
УГ: 23
КП: 0.334
подарки
Князь - knyaz.one
Я не админ/владелец проекта, проект Князь добавлен на мониторинг

Старт 08.09.17



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Описание:

KNYAZ.ONE - это полностью автоматизированная платформа для заработка в сети.
Поступающие в систему средства в авто-режиме перераспределяются по счетам участников.
KNYAZ.ONE, надёжно защищён от любых атак, попыток взломов и краж.
Наша платформа максимально проста и удобна в работе.
Процесс регистрации сводится к следующему: необходимо ввести номер своего Payeer кошелька и можно немедленно приступать к получению прибыли.

Инвестиционные планы:

138% от вклада за 72 часа

Мин/макс депозит: 100 ₽/100000 ₽

Платежные системы: Payeer,

Выплаты: автомат

Реф.система: 12%

Тех часть: SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

Дата: 08.09.2017 15:46:53 (UTC+3)
Дата оплаты: 08.09.2017 15:47:15 (UTC+3)
Получатель платежа: КНЯЗЬ ПЛАТИТ ВСЕМ / knyaz.one
Товар: Пополнение счета через Payeer пользователем P1087453 на 4200.00 RUB
Счет к оплате: 11
Счет в Payeer: 48960183
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 4 200.00 RUB
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 17:31
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,245
Благодарностей: 3,203
УГ: 115
КП: 0.033
подарки
Re: Князь - knyaz.one
Если бы Тс был Князь было бы более интересно, так чисто поржать
А по факту шлачина, шапку только меняют и запускают по 100500 раз, но школяры из вконтактика по любому оценят
Millioner2014 вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Knjaz (Сегодня), xdendi (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:48
#3
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 38,533
Благодарностей: 7,620
УГ: 6
КП: 0.210
подарки
Re: Князь - knyaz.one
Никакого отношения к этому проекту не имею. Как в прочем и к любому хайпу.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz на форуме  
Сказали спасибо 9 раз(а):
Alexvv11 (Сегодня), axay22 (Сегодня), ilnurok (Сегодня), larisha (Сегодня), m7a5 (Сегодня), Musya Rich (Сегодня), OleXar (Сегодня), olgeta (Сегодня), xdendi (Сегодня)
Старый Сегодня, 17:52
#4
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,714
Благодарностей: 2,393
УГ: 3
КП: 0.375
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Князь - knyaz.one
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
А по факту шлачина,
что-то мода пошла новая .. то "суперзаработки" запускают, то "князя" ..
__________________
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xdendi на форуме  
Старый Сегодня, 17:56
#5
Топ Мастер
 
Имя: Олексара
Пол: Женский
Адрес: Дворец Топкапы
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 17,197
Благодарностей: 20,289
УГ: 12
КП: 0.274
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Князь - knyaz.one
Закос под Князя! ( который Андрей )
__________________
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OleXar на форуме  
Старый Сегодня, 18:04
#6
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,714
Благодарностей: 2,393
УГ: 3
КП: 0.375
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Князь - knyaz.one
Цитата:
Сообщение от OleXar Посмотреть сообщение
Закос под Князя!
ждем в студию остальных мониторов и блогеров
__________________
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xdendi на форуме  
Старый Сегодня, 18:04
#7
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,245
Благодарностей: 3,203
УГ: 115
КП: 0.033
подарки
Re: Князь - knyaz.one
Цитата:
Сообщение от Knjaz Посмотреть сообщение
Никакого отношения к этому проекту не имею. Как в прочем и к любому хайпу.
Да никто об этом и не говорит и коню понятно
Millioner2014 вне форума  
Сказали спасибо:
Knjaz (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:16
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 3,761
Благодарностей: 1,039
УГ: 3
КП: 0.564
подарки
Re: Князь - knyaz.one
Депозит
ОПЕРАЦИЯ №398130166
close
Дата операции: 08 Сен 2017 17:15
ID операции: 398130166
Тип операции: перевод
Магазин: knyaz.one
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
Сумма получения: 1 000.00 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем P178**** на 1000.00 RUB
Номер счета в магазине: 35
__________________
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Присоединяйся к Ларисе. Стабильный заработок всегда :)
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dubrovskyj на форуме  
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