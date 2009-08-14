Князь - knyaz.one

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
KNYAZ.ONE - это полностью автоматизированная платформа для заработка в сети.
Поступающие в систему средства в авто-режиме перераспределяются по счетам участников.
KNYAZ.ONE, надёжно защищён от любых атак, попыток взломов и краж.
Наша платформа максимально проста и удобна в работе.
Процесс регистрации сводится к следующему: необходимо ввести номер своего Payeer кошелька и можно немедленно приступать к получению прибыли.
Инвестиционные планы:
138% от вклада за 72 часа
Мин/макс депозит: 100 ₽/100000 ₽
Платежные системы: Payeer,
Выплаты: автомат
Реф.система: 12%
Тех часть: SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
Дата: 08.09.2017 15:46:53 (UTC+3)
Дата оплаты: 08.09.2017 15:47:15 (UTC+3)
Получатель платежа: КНЯЗЬ ПЛАТИТ ВСЕМ / knyaz.one
Товар: Пополнение счета через Payeer пользователем P1087453 на 4200.00 RUB
Счет к оплате: 11
Счет в Payeer: 48960183
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 4 200.00 RUB
Депозит
ОПЕРАЦИЯ №398130166
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Дата операции: 08 Сен 2017 17:15
ID операции: 398130166
Тип операции: перевод
Магазин: knyaz.one
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
Сумма получения: 1 000.00 p
Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем P178**** на 1000.00 RUB
Номер счета в магазине: 35