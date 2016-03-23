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Финансовый регулятор Малайзии предупредил инвесторов о рисках ICO

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Старый Сегодня, 16:57
#1
Мастер
 
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Инвестирую в: Другое
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Финансовый регулятор Малайзии предупредил инвесторов о рисках ICO

Комиссия по ценным бумагам Малайзии, уставный орган, контролирующий и осуществляющий финансовое регулирование, опубликовал заявление, в котором предупреждает инвесторов о рисках, связанных с ICO.

Согласно заявлению, опубликованному вчера, схемы ICO могут быть нерегулируемыми и подвергают инвесторов риску мошенничества, а также могут быть способами отмывания денег и финансирования терроризма.

Кроме того, операторы продажи монет могут находиться за пределами страны, то есть возврат инвестиций "будет проходить только по иностранным законам или правилам".

Инвесторы должны проявлять осторожность и "тщательно взвешивать риски, прежде чем расставаться с деньгами", - заключает регулятор.


Малайзия присоединилась к списку стран, опубликовавших подобные предупреждения относительно ICO, помимо России и Китая, - где ICO недавно запретили. В США Комиссия по биржам и ценным бумагам определила токены ICO как ценные бумаги.

Такие шаги могут ослабить растущую популярность метода зарождающегося финансирования, который приглянулся даже институциональным инвесторам.

ICO появились как инструмент краудфандинга, опередив венчурные инвестиции, Kickstarter и другие платформы финансирования. Согласно исследованию, финансирование венчурного капитала достигло $235 млн за квартал, тогда как финансирование ICO превысило сумму $797 млн, то есть более чем в три раза.




Перевод специально для mmgp.ru
forfor на форуме  
Старый Сегодня, 17:05
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.08.2017
Сообщений: 146
Благодарностей: 15
УГ: 6
КП: 0.087
Re: Финансовый регулятор Малайзии предупредил инвесторов о рисках ICO
Цитата:
Сообщение от forfor Посмотреть сообщение
Малайзия присоединилась к списку стран, опубликовавших подобные предупреждения относительно ICO
Ну хоть не стали запрещать. И то хорошо. Можно прислушиваться к предупреждению, а можно нет.
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TrenerMillionerov на форуме  
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