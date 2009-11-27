Бизнес-идея. Начальные инвестиции: от 1000р.

Бизнес-идея. Торговля Китайскими товарами через интернет магазин по всей России и СНГ.
Начальные инвестиции: от 1000р.
Ежемесячная чистая прибыль: более 50000р.
Окупаемость проекта: 1 неделя
В двух словах идея проста: находим востребованный товар, который в Китае стоит значительно дешевле чем его продают в СНГ, привозим его через посредников и продаём через одностраничный сайт или интернет-магазин. Все это не выходя из дома и с минимальными вложениями.
Интересно? Подробно о том, как все это сделать, пойдет на бесплатном семинаре:https://goo.gl/j8SDg5