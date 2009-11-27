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Бизнес-идея. Начальные инвестиции: от 1000р.

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Как открыть свой бизнес в интернете? Например, Интернет-магазин или Финансовый сервис. С чего начать? Каким бизнесом заняться в интернете? Все вопросы и ответы здесь. Любые вопросы от новичков и специалистов. Бизнес идеи. Подбор персонала
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Старый Сегодня, 16:53
#1
Интересующийся
 
Возраст: 27
Регистрация: 09.04.2015
Сообщений: 55
Благодарностей: 5
УГ: 1
КП: 0.018
Бизнес-идея. Начальные инвестиции: от 1000р.
Бизнес-идея. Торговля Китайскими товарами через интернет магазин по всей России и СНГ.

Начальные инвестиции: от 1000р.
Ежемесячная чистая прибыль: более 50000р.
Окупаемость проекта: 1 неделя

В двух словах идея проста: находим востребованный товар, который в Китае стоит значительно дешевле чем его продают в СНГ, привозим его через посредников и продаём через одностраничный сайт или интернет-магазин. Все это не выходя из дома и с минимальными вложениями.

Интересно? Подробно о том, как все это сделать, пойдет на бесплатном семинаре:https://goo.gl/j8SDg5
__________________
Как зарабатывать на криптовалютах
kplaxina90 на форуме  
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