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Эльвира Набиуллина: ЦБ не разрешит расплачиваться криптовалютами за товары и услуги

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Эльвира Набиуллина: ЦБ не разрешит расплачиваться криптовалютами за товары и услуги



Центробанк не допустит выход криптовалют на российский рынок в качестве средств платежа. Об этом заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

Набиуллина рассказала, что использование криптовалют для оплаты товаров и услуг может привести к «подрыву денежного обращения». По словам главы ЦБ, регулятор не допустит выход криптовалют на рынок в качестве замены обычным деньгам (денежных суррогатов).

"Использование криптовалют как денежных суррогатов активно предлагается для расчета за товары и услуги. На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения, и, конечно, мы использование криптовалют как денежных суррогатов допускать не будем".
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

В начале сентября 2017 года Центробанк заявил о риске вложений в криптовалюты. В ведомстве рассказали, что операции с криптоактивами могут привести к финансовым потерям, а также вовлечь покупателей и продавцов в противозаконную деятельность.

28 августа Минфин предложил запретить продажу криптовалют частным лицам. Министерство также заявило о переговорах с ЦБ по вопросу регулирования криптовалют как финансовых активов, операции с которыми могут проводиться только инвесторами на бирже.

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