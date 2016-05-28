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XRONOS - агрегатор криптовалют и блокчейн технологий

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:07
#1
 
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XRONOS - агрегатор криптовалют и блокчейн технологий
Вам, как регулярным пользователям криптовалют, наверняка известны основные проблемы, с которыми сталкиваются как новички, так и опытные пользователи.

Начинается всё с непонимания экономических основ криптовалюты, высокого порога вхождения и репутации «финансового пузыря». Затем подкрепляется истерикой в сми и тряской на биржах после каждого политического заявления или очередной страшной новости. Истоки всего — несколько глубже.

Проблема 1: Нестабильность и волатильность.

Рынок «крипты» сегодня — это постоянные спекуляции. Большая часть сделок — покупки и продажи самой валюты. Построить бизнес на базе такого рынка практически невозможно.

Высокая волатильность курсов делает криптовалюту неудобной для взаиморасчётов. Очень сложно оценивать товары и услуги в активе, чей курс колеблется на несколько десятков процентов в день.



Дополнительно эти два аспекта обостряет привязка к политике и инфоповодам. Любая новость о криптовалюте может заставить курс резко обвалиться или вырасти.


Проблема 2: Сохранение капитала.

На первый взгляд, на рынке полно финансовых инструментов для накопления и сохранения капитала: акции, банки, собственный бизнес, иностранные валюты, «крипта», да даже недвижимость и металлы. Но все они подвержены различным рискам.



Выбрать между вариантами очень сложно — у каждого море особенностей, которые нужно изучать: на это не всегда есть время и силы. Часть инструментов связана с правовыми, языковыми и геолокационными сложностями. Прозрачности и гарантий на рынке практически нет.

Проблема 3: Криптовалюты сложны для понимания.

Криптовалютный рынок отгородился от простых пользователей стеной. Порог вхождения — как в высшую математику. Нужно очень много знать о монетах, понимать и уметь рассчитывать риски. Кроме того, сама «крипта» внутри — это набор противоречий и проблем.



Высокие комиссии на вводе и выводе, проблемы с безопасностью «облачных» кошельков и централизованных бирж, медленное подтверждение транзакций в имеющихся монетах. Одной из причин создания blockchain'а было решение вопроса снижения транзакционных расходов — в итоге у нас есть более 800 всевозможных криптовалют, а ситуация лучше не стала.

Проблема 4: Нет выхода криптовалюты в реальный мир.

С этим — вообще беда. Как мы уже говорили, со стороны рынок «крипты» напоминает огромный финансовый пузырь. Его рост обеспечивается исключительно спекулятивными методами, а все новые продукты, нацеленные на развитие рынка, сосредоточены на его внутренних проблема и потребностях.



У криптовалюты попросту нет выхода в реальный мир. Нет привязки со стороны реального сектора, нет проекта, который сдвинет рынок с места и обеспечит эту самую привязку. Нет даже стабильной монеты. Сам рынок становится всё сложнее, и из-за этого растёт непонимание его механик работы. Отсюда — негативный образ финансовой пирамиды, подогреваемый СМИ и «диванными аналитиками».

Как мы решим эти проблемы?

Мы не предлагаем оценить нашу идею и поверить в её реальность — всё уже сделано и готово к запуску. XRONOS Aggregator — это три продукта (Wallet, Blockchain и XRSS), вместе работающие над комплексным решением вышеописанного списка проблем. Наш Кошелёк прост и безопасен. Самооптимизирующийся Blockchain и устройство сети обеспечивают не менее 100 транзакций в секунду на имеющихся мощностях и линейно масштабируются с ростом потребностей. Наконец XRSS обеспечит долгожданную капитализацию монет и станет драйвером роста криптовалюты.

Для нормальной работы системе нужен массив пользователей, а привлечь его можно только если играть по правилам спекулятивного рынка. Поэтому мы создали 4 уникальных этапа стабилизации: 2 Presale и 2 ICO с постепенным ростом курса монеты. На них мы не только даём возможность потрогать наши технологии руками, но и предлагаем на этом заработать. Более того, это первые в истории Presale и ICO с прозрачными условиями и гарантиями возврата средств. Вы оказываете доверие — система XRONOS за него платит. Не понравился #testdriveXRSS — забери деньги. Понравился — получи доход.



Конечным итогом нашей деятельности станет создание первой по-настоящему стабильной криптовалюты, которая откроет двери криптовалютного рынка в реальный сектор экономики.



В ближайшее время мы выложим всю официальную документацию, расскажем про функционирование системы и дадим подробную информацию о проводимом Presale. С радостью ответим на любые вопросы!

Ваша команда XRONOS Aggregator.
XronosSpace вне форума  
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