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33 случая: в Японии растет криптовалютное мошенничество

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33 случая: в Японии растет криптовалютное мошенничество

Стало известно о 33 случаях криптовалютного мошенничества в Японии за первые семь месяцев 2017 года на общую сумму более полмиллиона долларов.

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) сообщает о кражах на сумму ¥76,5 млн ($710 848) в период с января по июль. Количество жалоб растет, только в июле было похищено ¥17,3 млн. Самые частые хищения средств связаны с Биткойном, Эфириумом и Ripple.

Согласно The Mainichi (японское издание):
"Потери населения в виртуальной валюте на июнь 2017 года составили в Ripple - ¥29,6 млн, в Биткойне - ¥29,3 млн, Эфириум - ¥200 000, NEM - ¥100 000".

Отмечается, что на многих счетах не было двухфакторной аутентификации. Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительный уровень безопасности для учетных записей.

NPA не раскрывает, как мошенники обошли двухфакторную аутентификацию при переводе средств. В настоящее время ни один из счетов не восстановлен. По данным The Mainichi, полицейское агентство сообщает, что украденные средства, скорее всего, конвертированы и выведены в наличные.




Перевод специально для mmgp.ru
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