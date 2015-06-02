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Искусственный интеллект научился определять сексуальную ориентацию по фотографии

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Искусственный интеллект научился определять сексуальную ориентацию по фотографии
Сотрудники Стэндфордского университета построили алгоритм, который с большой точностью определяет сексуальную ориентацию человека на основе его фотографии. Об этом пишет The Next Web.

В основу искусственного интеллекта легло 35 тысяч изображений лиц, которые были взяты с сайтов знакомств, говорится в исследовании.

На основе одной фотографии ИИ правильно догадывался об ориентации мужчин в 81% случаях и ориентации женщин — в 74%. При анализе пяти фотографий для мужчин этот показатель увеличивался до 91%, а для женщин — до 83%.

Алгоритм выявил, что гомосексуальные мужчины склонны иметь женские черты, более узкие челюсти, более крупные лбы и носы, чем у гетеросексуальных мужчин. Для женщин с нетрадиционной сексуальной ориентацией, наоборот, стандартным является преобладание более крупных челюстей и меньших лбов.

Исследователи отмечают, что меньшая доля вероятности при определении сексуальной ориентации у женщин связана с тем, что женская сексуальная ориентация «более размытая», чем у мужчин. Также это может быть связано с меньшим количеством физических различий, обнаруженных между гомосексуальными и гетеросексуальными женщинами.

Издание пишет, что в отличие от ИИ люди справляются с задачей определения сексуальной ориентацией хуже. Опрошенные угадывают ориентацию мужчин в 61% случаях, а женщин — 54%.

The Next Web подчеркивает, что исследователи Стэндфордского университета в своей работе поддерживают теорию, согласно которой сексуальная ориентация связана с воздействием определенных гормонов еще до рождения человека, то есть люди уже рождаются с гомосексуальной ориентацией.

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