Искусственный интеллект научился определять сексуальную ориентацию по фотографии



В основу искусственного интеллекта легло 35 тысяч изображений лиц, которые были взяты с сайтов знакомств, говорится в исследовании.



На основе одной фотографии ИИ правильно догадывался об ориентации мужчин в 81% случаях и ориентации женщин — в 74%. При анализе пяти фотографий для мужчин этот показатель увеличивался до 91%, а для женщин — до 83%.



Алгоритм выявил, что гомосексуальные мужчины склонны иметь женские черты, более узкие челюсти, более крупные лбы и носы, чем у гетеросексуальных мужчин. Для женщин с нетрадиционной сексуальной ориентацией, наоборот, стандартным является преобладание более крупных челюстей и меньших лбов.



Исследователи отмечают, что меньшая доля вероятности при определении сексуальной ориентации у женщин связана с тем, что женская сексуальная ориентация «более размытая», чем у мужчин. Также это может быть связано с меньшим количеством физических различий, обнаруженных между гомосексуальными и гетеросексуальными женщинами.



Издание пишет, что в отличие от ИИ люди справляются с задачей определения сексуальной ориентацией хуже. Опрошенные угадывают ориентацию мужчин в 61% случаях, а женщин — 54%.



The Next Web подчеркивает, что исследователи Стэндфордского университета в своей работе поддерживают теорию, согласно которой сексуальная ориентация связана с воздействием определенных гормонов еще до рождения человека, то есть люди уже рождаются с гомосексуальной ориентацией.



