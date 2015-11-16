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EuroMail предлагает доставку товаров из-за границы за биткоины





Одним из самых актуальных вопросов для держателей криптовалюты и в частности биткойна, остается вопрос - а как его можно сейчас экономно потратить? Например, по закону биткойн в России в настоящее время не запрещен, однако широкого хождения он пока так и не получил, поскольку наш Центральный Банк пока только думает над его узакониванием и соответственно Госдума сейчас тоже параллельно работает над этим, обещая уже этой осенью принять закон касающийся хождения криптовалют в России.



Но пока суд да дело обычному россиянину все равно порой необходимо тратить заработанные в криптовалютах средства и встает вопрос - а что я могу купить, к примеру, на мои "кровные" биткойны, но так чтобы было поэкономней например, на тех же комиссиях? И здесь нам на помощь уже прямо сейчас может прийти популярный сервис доставки товаров из Европы под названием



На данный момент EuroMail работает с почти одной тысячей европейских магазинов, а также с американскими торговыми интернет-площадками как тот же Амазон или eBay. В его перечне магазинов значатся такие бренды-гиганты как компания Найк, Адидас, Хьюго Босс, H&M и Mango и так далее. Большинство заказов на этом сервисе связано с одеждой, обувью, спортивными товарами, косметическими товарами и электроникой, однако выбор по сути безграничен и порой выставляемые цены бывают ниже чем даже в России.



Схема покупки заказанного через этот сервис товара довольно проста: во-первых, после того как вы выберите понравившуюся вам вещь в свою корзину на сервисе, то вам будет необходимо её сразу оплатить. Во-вторых, после получения оплаты от вас скажем в биткойнах (способов оплаты на самом деле у них много), этот сервис просто сконвертирует их в Евро и самостоятельно вместо вас оплатит в европейском магазине выбранный вами товар. 1% - такова будет комиссия платежной системы при оплате товара в биткойнах. Это меньше чем скажем, если бы вы платили за него своей платежной картой.



Таким образом можно временно, но всё же решать проблему с расходованием своих средств накопленных в биткойнах, тем более, что EuroMail предлагает разные виды доставки, как говорится на любой кошелек. Посылка с заказанным товаром может добраться до вас из Европы или с курьером максимум за 7 дней (это будет стоить дороже) или вы сможете забрать её самостоятельно на Почте России (так дешевле, но по срокам будет дольше), поскольку в таком случае сервис отправит вам посылку через филиал Почты России в Берлине.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59b26ebbd90c3 Одним из самых актуальных вопросов для держателей криптовалюты и в частности биткойна, остается вопрос - а как его можно сейчас экономно потратить? Например, по закону биткойн в России в настоящее время не запрещен, однако широкого хождения он пока так и не получил, поскольку наш Центральный Банк пока только думает над его узакониванием и соответственно Госдума сейчас тоже параллельно работает над этим, обещая уже этой осенью принять закон касающийся хождения криптовалют в России.Но пока суд да дело обычному россиянину все равно порой необходимо тратить заработанные в криптовалютах средства и встает вопрос - а что я могу купить, к примеру, на мои "кровные" биткойны, но так чтобы было поэкономней например, на тех же комиссиях? И здесь нам на помощь уже прямо сейчас может прийти популярный сервис доставки товаров из Европы под названием EuroMail , ведь как выясняется в уплату за любые заказанные товары он может принимать у вас, в том числе и биткойны.На данный момент EuroMail работает с почти одной тысячей европейских магазинов, а также с американскими торговыми интернет-площадками как тот же Амазон или eBay. В его перечне магазинов значатся такие бренды-гиганты как компания Найк, Адидас, Хьюго Босс, H&M и Mango и так далее. Большинство заказов на этом сервисе связано с одеждой, обувью, спортивными товарами, косметическими товарами и электроникой, однако выбор по сути безграничен и порой выставляемые цены бывают ниже чем даже в России.Схема покупки заказанного через этот сервис товара довольно проста: во-первых, после того как вы выберите понравившуюся вам вещь в свою корзину на сервисе, то вам будет необходимо её сразу оплатить. Во-вторых, после получения оплаты от вас скажем в биткойнах (способов оплаты на самом деле у них много), этот сервис просто сконвертирует их в Евро и самостоятельно вместо вас оплатит в европейском магазине выбранный вами товар. 1% - такова будет комиссия платежной системы при оплате товара в биткойнах. Это меньше чем скажем, если бы вы платили за него своей платежной картой.Таким образом можно временно, но всё же решать проблему с расходованием своих средств накопленных в биткойнах, тем более, что EuroMail предлагает разные виды доставки, как говорится на любой кошелек. Посылка с заказанным товаром может добраться до вас из Европы или с курьером максимум за 7 дней (это будет стоить дороже) или вы сможете забрать её самостоятельно на Почте России (так дешевле, но по срокам будет дольше), поскольку в таком случае сервис отправит вам посылку через филиал Почты России в Берлине.По материалам источник

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