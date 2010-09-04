Стали известны сроки выхода публичной беты Android 8.0 для смартфонов OnePlus

Владельцы смартфонов OnePlus X и OnePlus 2 до сих пор не могут простить компании OnePlus тот факт, что она оставила их без обновлений. Но похоже, что производитель больше не намерен повторять своих ошибок. OnePlus в числе первых объявила о том, что обновит свои последние смартфоны до Android 8.0 Oreo. Судя по всему, случится это уже совсем скоро. Для OnePlus 3 уже стартовало закрытое тестирование новой прошивки, а вскоре к нему присоединятся OnePlus 3T и OnePlus 5. Кроме этого, компания раскрыла примерные даты выхода публичной бета-версии.
Сейчас тестовая прошивка на базе Android 8.0 Oreo доступна лишь небольшому числу пользователей OnePlus 3. На данный момент в ней не работают NFC, есть проблемы с Wi-Fi, Bluetooth и мобильной точкой доступа Wi-Fi. Также компания предупредила, что могут быть проблемы с будущими обновлениями, поэтому пользователям нужно внимательно читать все описания прошивок.
Если всё пойдёт по плану, то уже к концу этого месяца OnePlus выпустит публичную бету Android 8.0 Oreo. Таким образом, владельцы смартфонов OnePlus могут в числе первых получить обновление до новой версии Android.
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