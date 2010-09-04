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Учёные создали новый тип безопасных аккумуляторов

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Учёные создали новый тип безопасных аккумуляторов

В Интернете довольно часто появляются новости о том, как от загоревшихся или взорвавшихся смартфонов пострадали люди или их собственность. В большинстве случаев это происходит из-за проблем с литий-ионными аккумуляторами. А если ещё точнее, то причиной всех бед являются электролиты, которые заряжают и выделяют энергию, когда ионы перемещаются между электродами. Обычно они должны быть изготовлены из горючих химических веществ, чтобы собирать достаточную мощность, но учёным из Университета штата Мэриленд удалось создать новый тип безопасных электролитов.

Два года назад команда исследователей создала электролит на водной основе, напряжение которого достигало 3 В. И хотя он был безопасным в использовании, электролит не мог удерживать много энергии, поэтому для коммерческого использования не подходил. Теперь же им удалось создать аналог на водной основе со сплошным покрытием, которое защищает электроды от деградации, что обычно свойственно органическим электролитам.


Ключом к успеху стала высокая концентрация соли, которая создаёт такой же защитный слой на электродах, который обычно встречается у обычного электролита. При этом напряжение таких электролитов достигает 4 В, а аккумуляторы с применением данной технологии способны удерживать больше энергии.

Между тем специалисты столкнулись с проблемой того, что аккумуляторы с электролитами на водной основе имеют короткий срок службы. Сейчас они выдерживают всего 70 циклов зарядки, тогда как обычные литиево-ионные аккумуляторы рассчитаны на несколько сотен циклов и более. Если учёные смогут решить эту проблему, то батареи в смартфонах станут гораздо безопаснее.

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новости, технологии
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