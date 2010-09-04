Фонд гарантирования продает кредиты банка «Хрещатик»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу права требования по кредитам банка «Хрещатик», общая задолженность по которым составляет 160,82 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Обеспечением по займам выступает недвижимость в Виннице:
— складские помещения общей площадью 3 493,6 кв. м. на ул. Володарского;
— нежилые помещения, общей площадью 1 041,0 кв. м. на ул. Князей Кориатовичей (бывшая Свердлова)
— комплекс нежилых зданий (складских помещений) общей площадью 15 127 кв. м., и погрузочно-разгрузочная площадка общей площадью 2730 кв. м. вместе с земельным участком, на котором они расположены, площадью 3,4952 га на ул. Гонты.
Также переданы в залог нежилые помещения общей площадью 147,2 кв. м. в Киеве на ул. Стрелковой (бывшая Красноармейская).
Кроме того, в обеспечение по кредитам переданы транспортные средства (шесть седельных тягачей и шесть бортовых полуприцепов), товары в обороте и имущественные права на поступления денежных средств на текущий счет заемщика.
Первый аукцион по продаже указанного лота состоится 11 сентября 2017 года в системе Prozorro.Продажи. Начальная цена — 160,82 млн грн.
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