Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,799 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Фонд гарантирования продает кредиты банка «Хрещатик»

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:59
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,537
Благодарностей: 2,417
УГ: 13
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Фонд гарантирования продает кредиты банка «Хрещатик»



Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу права требования по кредитам банка «Хрещатик», общая задолженность по которым составляет 160,82 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Обеспечением по займам выступает недвижимость в Виннице:

— складские помещения общей площадью 3 493,6 кв. м. на ул. Володарского;

— нежилые помещения, общей площадью 1 041,0 кв. м. на ул. Князей Кориатовичей (бывшая Свердлова)

— комплекс нежилых зданий (складских помещений) общей площадью 15 127 кв. м., и погрузочно-разгрузочная площадка общей площадью 2730 кв. м. вместе с земельным участком, на котором они расположены, площадью 3,4952 га на ул. Гонты.

Также переданы в залог нежилые помещения общей площадью 147,2 кв. м. в Киеве на ул. Стрелковой (бывшая Красноармейская).

Кроме того, в обеспечение по кредитам переданы транспортные средства (шесть седельных тягачей и шесть бортовых полуприцепов), товары в обороте и имущественные права на поступления денежных средств на текущий счет заемщика.

Первый аукцион по продаже указанного лота состоится 11 сентября 2017 года в системе Prozorro.Продажи. Начальная цена — 160,82 млн грн.

Источник.
__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фонд гарантирования обеспечил доступ к средствам вкладчиков и кредиторов банка Новый bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 28.08.2017 23:30
Фонд гарантирования вкладов поставил точку в судьбе банка "Хрещатик" VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 7 19.06.2016 22:37
Фонд гарантирования 18 мая начнет выплаты вкладчикам банка "Хрещатик" Максимм Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.05.2016 19:37
Фонд гарантирования разблокировал выплаты 13,5 тысячам вкладчиков Дельта Банка ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 30.07.2015 16:38
Фонд гарантирования приостановит выплаты вкладчикам банка «Надра» ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 2 16.06.2015 14:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар EB7EH
Видео: прикол (ненормативная лексика)
От EB7EH в разделе «Разное: Медиа портал»
Аватар isolar.fainpo
Идея на основе интегрированной панели онлайн ТВ
От isolar.fainpo в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар Влад555
Горькая правда о биткоине
От Влад555 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар jurgan
Новая мошенническая схема с картами Приват Банка
От jurgan в разделе «Экономические преступления»
Аватара нет
На каком сервере mt анализировать БО
От Aleksander GR в разделе «Бинарные опционы»
Аватар kappro
RoboxChange - www.roboxchange.com
От kappro в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     
Пользователей
421,799
Тем
487,986
Сообщений
12,140,573

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram