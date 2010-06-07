Ощадбанк временно ограничит функционал «Ощад 24/7»

Функционал системы «Ощад 24/7» будет временно ограничен для клиентов Киева и Харькова, а также их областей.
Как сообщают в Ощадбанке, доступ к ряду сервисов в «Ощад 24/7» для клиентов двух областей будет ограничен в период с 23:00 8 сентября по 14:00 9 сентября. Это необходимо в связи с внедрением по системе банка стратегически важного проекта «UnitedData/Объединенные данные».
Отмечается, что операции по платежным картам в банкоматах, информационно-платежных терминалах и торгово-сервисной сети будут проводиться в обычном режиме без ограничений.
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