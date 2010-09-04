Криптовалютный хедж-фонд TaaS и социальная платформа Matchpool стали стратегическими

Децентрализованная платформа для знакомств и общения Matchpool и первый закрытый токенизированный фонд TaaS объявили о заключении стратегического партнерства. Об этом редакции ForkLog рассказал представитель проекта Matchpool.
Проект Matchpool, доступный на данный момент в альфа-версии, представляет собой построенную на смарт-контрактах Ethereum социальную платформу с фокусом на общении и поиске групп собеседников по общим интересам. Центральная концепция проекта — так называемые “пулы”, чем-то похожие на закрытые пользовательские группы в Facebook, собранные вокруг общих тем или интересов. Каждый пользователь может создать свой пул с собственными правилами или присоединиться к уже существующей группе, отвечающей желаемым критериям.
По словам разработчиков, ключевым преимуществом платформы перед существующими социальными сетями является внутренняя экономика, построенная на нативных токенах Guppy (GUP). С помощью GUP пользователи могут оплачивать доступ к платным пулам и покупать созданный другими пользователями контент. Guppy-токены также выступают вознаграждением для участников, которым удалось посодействовать другим в поиске пары.
“Мы рады партнерству с фондом TaaS, которому уже удалось построить сплоченное сообщество инвесторов и энтузиастов. Это сотрудничество сыграет важную роль в процессе объединения криптомира”, — отметил соучредитель и CEO проекта Matchpool, Йонатан Бен Шимон.
Фонд TaaS, ориентированный на работу с крипто-активами, планирует использовать новое партнерство для организации пулов, которые будут представлять инвестиционные группы.
“Стратегическое партнерство Matchpool и TaaS обусловит дальнейшее развитие инфраструктуры крипто-пространства. Благодаря созданию пулов на базе платформы Matchpool, сообщество получит доступ к обширным группам единомышленников для нетворкинга и спискам качественных проектов, привлекающих финансирование”, — прокомментировал будущее сотрудничество соучредитель фонда TaaS Дмитрий Чуприна.
Это сотрудничество станет для TaaS еще одним важным шагом к консолидации сообщества крипто-инвесторов. Между тем, помимо мониторинга инвестиционного ландшафта и ключевых инноваций в криптоиндустрии, фонд планирует и дальше вести работу по поиску и привлечению новых партнеров.
Разработчики Matchpool, в свою очередь, намерены развивать платформу и внедрять запланированные улучшения, включая механику верификации личности, доработку системы внутренних транзакций токенов GUP и переход к полностью распределенной архитектуре системы.
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