Fermafrukt.net - Фруктовая ферма

Купите фруктовые участки различного уровня, они будут приносить вам урожай фруктов!.
Собирайте фрукты и обменивайте на игровое серебро!
Обменивайте серебро на реальные деньги,
либо покупайте больше фруктовых участков, чтобы они -
приносили вам еще больше прибыли!
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- 10000 серебра на счёт для покупок.!
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10% на ВЫВОД
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Payeer
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