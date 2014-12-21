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Fermafrukt.net - Фруктовая ферма

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 12:55
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,303
Благодарностей: 40
УГ: 2
КП: 0.002
Fermafrukt.net - Фруктовая ферма

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 19.12.2016



Регистрация


Игра с выводом денег "FermaFrukt"


Об игре:

Цитата:
Купите фруктовые участки различного уровня, они будут приносить вам урожай фруктов!.
Собирайте фрукты и обменивайте на игровое серебро!
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либо покупайте больше фруктовых участков, чтобы они -
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